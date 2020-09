Die Fallzahlen sind in Berlin schon im Verlauf der vergangenen Woche gestiegen. Doch anstatt wie sonst am Wochenende deutlich zurückzugehen, nahmen die Zahlen diesmal nur wenig ab. Hatte man Samstag vor einer Woche nicht mal 40 Neuinfektionen in Berlin, waren es diesen Samstag fast 150. Erstmals sind nun auch zwei der drei Ampeln auf gelb gesprungen. Das heißt laut offizieller Senatsdefinition "Redebedarf". Und diskutiert wird jetzt viel, wie es weitergehen soll. Und auch, was vielleicht wieder gestoppt werden muss.

Relativ klar ist, dass laut der aktuellen Zahlen vor allem die Jungen in den hippen Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Neukölln sich anstecken. Bei "wo genau" fängt es jedoch an schwierig zu werden. Denn neben privaten Feiern und illegalen Raves seien es auch die Außenbereiche der Clubs, erklärte der Gesundheitsstadtrat Knut Mildner-Spindler (Linke) schon am Freitag. Das ist nicht undenkbar, wäre aber insofern ungewöhnlich, da schon per se draußen die Ansteckungsgefahr geringer ist. Außerdem versuchen die meisten Clubs mit Hygienekonzepten ihr Offenhalten energisch zu ermöglichen.

Sollte sich rausstellen, dass es tatsächlich einige schwarze Schafe in der Eventbranche gäbe, wäre das Eindämmen des neuerlichen Anstiegs noch eher einfach. Mehr Kontrollen, mehr Konsequenzen bei Clubs und Bars, die sich nicht an die Regeln halten. Sollte sich aber herausstellen, dass es insbsondere Feiern im Privaten sind, dann wird es schwieriger das Ganze einzudämmen – zumindest ohne viele Vernünftige in Mitleidenschaft zu ziehen.