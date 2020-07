Bild: dpa/Klaus Nowottnick

Der Absacker - Wenn nur noch auf Wespen Verlass ist

17.07.20 | 20:23 Uhr

Zum Wochenausklang nochmal Raser, Betrüger, Proteste: In diesem Sommer ist alles ein bisschen anders als sonst. Nicht nur, weil es ständig regnet. Zum Glück gibt es auch in diesen Zeiten noch Konstanten. Von Sarah Mühlberger



Ich will Sie nicht deprimieren, aber eigentlich ist die gute Hälfte des Sommers jetzt vorbei. Die erste Hälfte: Alle freuen sich über die ersten warmen Tage und langen Abende, die Stimmung ist mediterran-gelassen, es gibt Erdbeeren und Parkplätze, der ganze Sommer liegt noch vor einem. Dann kommen die Wespen. Plötzlich wird alles einen Tick nerviger. Der 20. Tag mit über 30 Grad ist nicht mehr so prickelnd wie der erste. Die Tage werden kürzer, die Sommerferien gehen zu Ende und damit auch dieser schöne Ausnahmezustand, in dem alle gar nicht oder weniger ernsthaft arbeiten, die Stadt wird wieder voller und grimmiger; und ehe man sich versieht, ist es Herbst. In diesem Jahr ist alles ein wenig anders, natürlich, und deswegen ist mein Sommer-Kompass ein bisschen durcheinander. Der große kollektive Ferien-Aufbruch ist ausgefallen, die S-Bahnen sind irgendwie auch morgens um halb sieben überfüllt, die Stimmung war vieles, aber sicher nicht "gelassen" in diesem Jahr. Und dann noch das Wetter: merkwürdig moderat. Es regnet regelmäßig – was toll ist!, sich nach den vergangenen Jahren aber nach einem verrückten Ausnahmephänomen anfühlt, – und die Temperaturen sind ständig angenehm. Immerhin wird auf die Wespen Verlass sein. Genießen Sie also die letzten Tage, in denen Sie draußen ungestört essen können!

1. Was vom Tag bleibt

Dieser Freitag hatte nicht nur in Sachen Wetter, sondern auch thematisch einen bunten Mix zu bieten: Im ersten Prozess um Betrug bei den Corona-Soforthilfen ist ein Berliner zu einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Der 32-Jährige, der sich gestern in Neukölln mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd geliefert hat, wurde mit vier Haftbefehlen gesucht, teilte die Polizei heute mit. Viele Fragen bleiben aber weiter ungeklärt.

In den Berliner Milieuschutzgebieten ist die Zahl der Anträge auf Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen stark gestiegen – und besonders in diesem Jahr in die Höhe geschnellt.

Brandenburg hebt wegen des Formfehlers im neuen Bußgeldkatalog alle Fahrverbote für Raser auf, die nur nach dem neuen Recht verhängt wurden. Und das sind nicht wenige: Seit Inkrafttreten des neuen Bußgeldkatalogs sind nach Angaben der Polizei in Brandenburg bei etwa 17.000 Fällen von Fahrverbot Formfehler aufgedeckt worden. "Wenn wir ehrlich sind, sind wir eigentlich insolvent", sagen Berliner Clubbetreiber deutlich. Es fehlen dringend gute Ideen und Konzepte, mit denen die Clubs den finanziellen Ruin noch abwenden können. Mit Pink und Gold haben Unbekannte das Nationaldenkmal von Otto von Bismarck am Großen Stern verziert - und dazu aufgefordert, sich mit Verbrechen deutscher Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Und zum Schluss eine (sicherlich) gute Nachricht für Lichtenberg: Die Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale im Ringcenter bleibt erhalten..

2. Abschalten.

...was eine direkte Überleitung zu diesem schönen Tweet ist, über den ich seit gestern Abend lachen muss:

Keine schlechte Berlin-Zusammenfassung eigentlich.

3. Und, wie geht's?

4. Ein weites Feld...

Mal wieder eine Corona-Linkempfehlung: Eine sehr gute (englische) Daten- und Faktensammlung zu Alltagsfragen rund um das Virus (Wie ist der Stand zu Kindern und Covid-19? Kann ich unbesorgt schwimmen gehen? Wie sieht es mit Reisen aus? Sollte ich Fitnessstudios meiden...) hat die Seite https://explaincovid.org, die von einem Team aus US-Forschern von unter anderem den Unis Harvard und MIT aktuell gehalten wird. Auch der Newsletter ist sehr empfehlenswert, hier zum Beispiel wird ein einfaches Risiko-Nutzen-Modell vorgestellt, mit dem sich in Corona-Zeiten individuelle Antworten auf komplizierte Fragen finden lassen. Andere Fragen sind leichter: Sollte man das kommende schöne Wetter nutzen, um das Wochenende am See zu verbringen? Meine persönliche Antwort ist ein klares JA – weswegen ich jetzt schnell packen muss. Bis bald Sarah Mühlberger