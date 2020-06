In Brandenburg gibt es ab Montag weitgehende Corona-Lockerungen. Ein weiterer Schritt in die Normalität, der Johannes Mohren freut. Dennoch hadert er. Mit seinem fehlenden fußballerischen Abendprogramm aus Italien - und einem neuerdings verhassten Wort.

Ich selbst habe deshalb versucht, es mir abzugewöhnen. Oft klappt es, aber es gibt Momente, da muss es raus. So wie jetzt. Denn - ja, genau - eigentlich hätte um 21 Uhr unter Flutlicht im Olympiastadion von Rom die Europameisterschaft begonnen. Zehntausende Tifosi hätten an einem lauen Sommerabend ihre Squadra Azzurra nach vorne gepeitscht. Die Anhänger der Türkei - des Gegners im Eröffnungsspiel - hätten die Gesänge nicht weniger frenetisch erwidert. Und ich wäre vermutlich irgendwo mit Kollegen unterwegs gewesen, hätte das Spiel auf Leinwand geschaut und mich auf einen großartigen Sommer voller Fußball gefreut.

Vom Satz "Scheiße sagt man nicht" heißt es ja immer, dass Eltern ihn ihren Kindern predigen. Ob das bei mir zu Hause tatsächlich so war? Ich kann es nicht mehr sicher sagen. (An dieser Stelle: Liebe Mama, wenn du diesen Absacker liest, gerne aufklären!) Aber eins weiß ich ganz ohne mütterlichen Joker: Das viel schlimmere Wort - spätestens seit den vergangenen Wochen -, lautet eigentlich . Es sind zehn Buchstaben, die eine wahre Inflation erlebt haben. Meistens sind sie der Auftakt zu einem enttäuschten Konjunktiv des Haderns.

... dass die Momente, in denen das hadernde eigentlich auf den Lippen liegt, demnächst weniger werden sollten. Zumindest dann, wenn es um die Corona-Einschränkungen geht - und Sie in Brandenburg leben. Es sei der "bisher größten Schritt, den wir auf dem Weg zur Normalität während der Corona-Pandemie gegangen sind", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Und tatsächlich waren es durchaus weitreichende Lockerungen, die er am Nachmittag verkündete.

Die Eindämmungs- wird ab Montag von der Umgangsverordnung abgelöst. Das klingt - Verordnung hin oder her - schon freundlicher. Und ist es auch. So beginnt nun das letzte Wochenende, an dem noch die Kontaktbeschränkungen einzuhalten sind. Auch die Begrenzungen, die bislang bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Teilnehmern zu beachten waren, gehören ab dem 15. Juni der Geschichte an. Den Überblick über alle Regelungen geben Ihnen meine Kolleginnen und Kollegen hier.

Noch bevor diese Lockerungen eintreten, kehrt ein Stück Reisefreiheit zurück. Nach drei Monaten öffnet Polen die Grenze zu Deutschland wieder für EU-Bürger. Genau um Mitternacht wird es soweit sein. Doch für Bummeln und Einkaufstouren im Nachbarland gelten besondere Regeln. Wer die nicht beachtet, muss im Zweifel ziemlich tief in die Tasche greifen. Und es drohen vierstellige Bußgelder. Einlesen kann sich also im wahrsten Sinne des Wortes auszahlen.