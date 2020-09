"Covidioten" ist also laut Staatsanwaltschaft zumindest rechtlich gesehen keine Beleidigung. Trotzdem macht sich Haluka Maier-Borst Gedanken darüber, wie hilfreich ein solcher Ton in politischen Diskussionen ist.

Damit reiht sich dieses Urteil ein, in die Geschichte ähnlicher Fälle, in denen sehr polemische Äußerungen rechtlich gesehen für zulässig erklärt wurden. Die Frage ist nur, wie clever jemand ist, der den anderen als "Idiot" bezeichnet.

"Die zugespitzte Bezeichnung 'Covidiot' ist als Meinungsäußerung in der politischen Auseinandersetzung in der Corona-Pandemie nicht strafbar und von der verfassungsrechtlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt."

Der Grund wieso es gleich am Anfang des Absackers so scheppert, ist ein Ausspruch von SPD-Chefin Saskia Esken. Die hatte nämlich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der ersten Anti-Corona-Maßnahmen-Demo als "Covidioten" bezeichnet. Nun stellt die Staatsanwaltschaft Berlin das Verfahren ohne Aufnahme von Ermittlungen ein. Die Erklärung:

Wenn es um die politische Auseinandersetzung in der Corona-Pandemie geht, wird der Ton schnell rau. Die Bezeichnung "Covidioten" sei aber keine Beleidigung, so die Berliner Staatsanwaltschaft. SPD-Chefin Saskia Esken hatte Demonstranten so bezeichnet.

Kollegin Kira macht sich schon Sorgen um Herbst und Winter. Unbeirrbar hoffe ich aber doch noch auf einige sonnige Tage, insbesondere am Wochenende. Und wenn Sie noch einen Kurzurlaub vor ungewöhnlicher Kulisse machen wollen, wieso nicht mal Campen neben einem Schaufelradbagger. Das geht nämlich noch die nächsten Wochen [ferropolis.de] in Gräfenhainchen, im benachbarten Sachsen-Anhalt.

Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding und gönnt sich hin und wieder einen Absacker mit seinen Kolleginnen und Kollegen – und damit eine kleine Pause von der Nachrichtenlage. Vorerst allerdings nur digital aus dem Homeoffice.

Vorsichtig genug oder zu ängstlich? Die neuen Regelungen zu Privatfeiern in Berlin und Brandenburg haben eine lebhafte Debatte bei uns ausgelöst. Neben leider den üblichen Scharmützeln gibt es aber auch durchaus nachvollziehbare Punkte der Kritik. So merkt Martin Brack an:

Um zum Anfangsscheppern zurück zu kommen, heute ist Elon Musk in der Region aufgeschlagen. Musk hat sich in der Vergangenheit immer wieder als lauter Exzentriker profiliert. Aber vielleicht einer der auch am Ende Recht hat? Die Kollegen von Radio Eins haben ihn jedenfalls schon im Mai in einem kleinen Radio-Gespräch porträtiert [radioeins]. Hören Sie doch mal rein.

Es wünscht Ihnen einen schönen Mittwoch:

Haluka Maier-Borst