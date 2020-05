So langsam verabschieden wir uns vom Social Distancing, in Berlin und Brandenburg werden mehr und mehr Lockerungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen aufgehoben. Zu blöd, dass Berlin ausgerechnet jetzt die Party-Penunzen ausgehen. Von Sebastian Schöbel

Ich wusste damals schon, dass ich den richtigen Riecher hatte: In Brandenburg sind jetzt wieder private Feiern "aus gewichtigem Anlass" mit bis zu 50 Personen erlaubt. "Gewichtig" heißt übrigens "Ereignisse im Leben, die einmalig sind", so ein Sprecher auf investigative Nachfrage von rbb|24: Hochzeiten, Einschulungen, Schulabschlussfeiern, Taufen, Konfirmationen, Kommunionen oder Jugendweihen. Allerdings sollen nicht alle Gäste "denselben Salzstreuer benutzen", so ein Sprecher der Regierung.

Sexy, und jetzt auch wieder arm: Auf Berlin kommen wohl wieder magere Jahre zu. Die Corona-Krise reißt tiefe Löcher in die öffentlichen Haushalte, weil Steuereinnahmen fehlen und gewaltige Rettungspakete geschnürt werden. Heute hat Finanzsenator Matthias Kollatz dem Abgeordnetenhaus Bericht erstattet - nachdem ihm die eigenen Leute bereits mit Forderungen zum Schuldenmachen in die Parade gefahren sind . Meine Kollegin Vanessa Klüber hat mal Kassensturz gemacht.

In Brandenburg zeigt der Hoffnungsträger Tesla derweil noch keine coronabedingten Ermüdungserscheinungen. Der Autobauer schlägt in Grünheide weiter seine Pflöcke ein - im wahrsten Sinne des Wortes: Auf der Baustelle wurden Pfähle für das Fundament in die Erde gerammt - nur leider ohne Genehmigung.

Inge hat uns geschrieben:

Hallo ihr Lieben,

Zuhause ist hier bei meiner Familie - fühlt sich aber, je älter ich werde, auch immer mehr nach dem Ort meiner Kindheit an.



Ich komme aus einer Urbrandenburger Familie, tief verwurzelt in diesem Land, hatte sieben Geschwister, mit allen Höhen und Tiefen die das so mit sich bringt. Aber eines habe ich auf jeden Fall mit auf den Weg bekommen: Ein großes Herz für Menschen und Tiere und das Gefühl, meinen Weg zu gehen wie ich will. "Das kannst und schaffst du!"

Und so bin ich mit 16 für drei Jahre in die Lehre in eine andere Stadt gegangen und habe seitdem nie wieder in meiner Heimatstadt gelebt. Nach der Wende habe ich mir auch den Westteil von Deutschland angesehen, habe dort gelebt und gearbeitet, aber Zuhause wurde es nie für mich.

Meine Eltern und Geschwister sind zum größten Teil in meiner Heimatstadt geblieben oder leben/lebten nur etwas entfernt davon. Im Laufe der Zeit habe ich von meinen Eltern und auch einigen Geschwistern schon Abschied nehmen müssen. Natürlich bin ich dafür immer wieder in meine Heimatstadt zurückgekommen. Und irgendwie war es immer wieder da, das Gefühl, dass ich hier richtig bin, es fühlte sich gut an.

Für mich war klar: Ich komme wieder zurück ins Land Brandenburg. Zwar nicht in meine Heimatstadt (wegen der Arbeit), aber doch wieder zu meinen Wurzeln zurück. Und wirklich, hier habe ich die Liebe meines Lebens gefunden, habe mit ihm meine Familie gegründet und habe einen Job, der endlich zu mir passt, ein Umfeld in dem ich mich wohl fühle.

Und wer weiß, wenn ich in Rente bin, ziehe ich ja vielleicht doch noch mal in meine Heimatstadt zurück.

Zuhause ist wo das Herz Frieden findet und die Seele zur Ruhe.

