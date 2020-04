Bild: dpa/Christophe Gateau

Der Absacker - Offenheit ist wichtiger als Rechthaberei

18.04.20 | 20:44 Uhr

Nach 37 Covid-19-Todesfällen räumt das Ernst von Bergmann-Klinikum Versäumnisse bei der Bekämpfung des Virus ein. Es bleibt zu hoffen, dass in anderen Kliniken und anderswo mehr Offenheit herrscht. Von Haluka Maier-Borst

Draußen herrscht gutes Wetter und vielleicht ein bisschen so etwas wie frühsommerliche Leichtigkeit. Man könnte schnell vergessen, dass es in den Kliniken nach wie vor Ernst ist. Berlin verzeichnet derzeit die höchste Zahl an Covid-19-Patienten auf der Intensivstation seit Beginn der Krise. In Brandenburg ist der Rückgang bisher nur leicht. Und es zeigt sich, dass ausgrechnet in einer der größeren Kliniken die Krise nicht energisch genug bekämpft wurde.

1. Was vom Tag bleibt

Die Geschehnisse im Ernst von Bergmann-Klinikum könnten nicht absurder sein. Nachdem ein Ausbruch unter den Angestellten lange unentdeckt blieb, musste das Potsdamer Krankenhaus die Notbremse ziehen. Keine Patienten wurden mehr aufgenommen. Das Robert Koch-Institut untersuchte, was passiert war. Die Staatsanwaltschaft prüfte, ob die Klinik-Leitung sich strafbar gemacht hatte, doch die wies die Vorwürfe zurück. Und während es um Recht und Unrecht ging, starben Menschen. Nun sind es inzwischen 37 Covid-19-Tote und erstmals hat die Klinikleitung Fehler eingeräumt. Was vor allem hängen bleibt, ist, dass statt ehrlichem Einräumen von Überforderung und Fehlern es am Ende Wochen brauchte, bis anscheinend reiner Tisch gemacht wurde. Und das womöglich Menschenleben kostete.

2. Abschalten.

Sprechen wir über Musik. Ich habe letzte Woche die Chance genutzt und mein seit Jahren bei meinem Onkel in Kreuzberg geparktes Cello abgeholt. Gespielt habe ich seitdem keinen einzigen Ton. Ein bisschen Sorgen mache ich mir, dass entweder die Nachbarn herdenweise herbeistürmen, in etwa so wie hier [twitter.com], allerdings wohl weniger friedlich.

Oder ich eine ähnlich kompetente Figur dabei mache wie dieser Herr hier [twitter.com] .

Für alle, die solche Blamagen vermeiden wollen, aber vielleicht gut beim Remixen sind, sei hier besonderes Musikmaterial angeboten. Man kann das Spike-Protein des Corona-Virus hörbar machen [soundcloud.com]. Sagen wir mal so, ob man sich die fast zwei Stunden Proteinklang geben muss, ist die eine Sache. Aber es klingt zumindest besser als jedes Husten, was man dieser Tage verschreckt hört.

3. Und, wie geht's?

Heute sind Sie dran und das ist in diesem Fall Frau Röhken aus Friedenau, die ein Problem hat. Ich versuche seit Tagen, ein Taxi zu ordern für Fahrten zum Arzt – allerdings mit einer sogenannten Infektionsscheibe integriert. Das scheint aber schier unmöglich zu sein. Wie nämlich Frau Röhken erklärt, gäbe es einzelne Taxis mit den Scheiben. Beim Bestellen könne man aber bei den meisten Taxidiensten diesen Extrawunsch nicht angeben. Oder das einzige Taxi, das bekannt sei, fahre ausschließlich nachts. Und das ist ein Problem: Ich bin leider darauf angewiesen, Termine beim Arzt wahrzunehmen und die Kosten für einen Krankentransport werden nicht übernommen. Da ich aber seit 10 Monaten auf Gehstützen laufe, weil ich diverse Ermüdungsbrüche erlitten habe, bin ich körperlich nicht mehr in der Lage, die Wege mit den Öffentlichen oder gar zu Fuß zu erledigen. Außerdem bin ich in selbstgewählter Quarantäne als Alleinerziehende mit meinem schulpflichtigen Kind, da ich zur Risikogruppe mit meiner Lunge gehöre. Ist es nicht möglich, einen Aufruf an alle Taxifahrer zu machen, die diese Infektionsscheibe integriert haben, um eine Art Hotline einzurichten bei der Taxi-Innung? Das würde bestimmt viele Taxiunternehmen unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Wenn Sie derzeit auch Schwierigkeiten durch Corona haben, über die wir bei rbb|24 vielleicht nicht geschrieben haben oder einfach so uns sagen, wollen, was sie beschäftigt, schreiben Sie uns an: haluka.maier-borst@rbb-online.de

4. Ein weites Feld...

Noch ein paar persönliche Worte zur Lage allgemein. Dass eine Klinik einen Ausbruch nicht sofort erkennt, ist nicht unmöglich. Dass Fehler geschehen, ist sicher nicht vermeidbar. Es ist ein Virus, das wir noch nie in dieser Form erlebt haben. Entsprechend werden in Krankenhäuser, in Regierungssitzungen, in Supermärkten und auch bei zu Hause sitzenden Journalisten, die unverhofft zu einer Kolumne kamen, Fehleinschätzungen passieren. Was ich mir in dieser Krise wünsche, ist, dass man offen Fehler eingesteht und seine Meinung ändert. Denn Recht haben ist derzeit wenig wert, wenn draußen das Virus tobt. Bis morgen, bleiben Sie drinnen und Prost, sagt Haluka Maier-Borst