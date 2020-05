Eigentlich wollte ich diese Woche nichts zum Thema "#Coronaeltern" schreiben. Und dann kam Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der sich am Dienstagabend im rbb-Bürgertalk "Wir müssen reden" folgendermaßen äußerte: "Wir sind im Augenblick in einer Situation, die ist gerade mal 14 Tage länger als die Sommerferien." Das sei noch kein "Wahnsinns-Ausnahmezustand". Zudem sagte er, er würde sich freuen, wenn zum Teil die Eltern ihre Kinder nach der Krise auch mal wieder richtig kennengelernt haben.

Eine Nachricht könnte für Hoffnung sorgen: Die Bundesregierung hat beschlossen, die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland ab Samstag zu lockern . Eine Grenzöffnung ist für den 15. Juni anvisiert. Aber auch hier gibt es ohne Regen keinen Regenbogen: Polen will seine Grenzen bis zum 12. Juni geschlossen halten. Passieren dürfen derzeit nur polnische Bürger, die im Ausland arbeiten.

Vom Regen in die Traufe: Diese Redewendung stammt vermutlich aus dem Orient im 17. Jahrhundert und bedeutet sinngemäß, dass einzelne Tropfen zusammen einen ganzen Schwall ergeben. So geht es derzeit tausenden Reisebüros in Deutschland. Denn während Herr Steinbach von "Sommerferien" spricht, sind die meisten Menschen weit entfernt davon, Urlaub zu machen. Besonders Reisebüros bekommen das zu spüren: "Unsere Kapitaldecke wird immer dünner. Und man kann davon ausgehen, dass dann, wenn innerhalb der nächsten zwei Monate nichts passiert, ungefähr 50 bis 70 Prozent aller Reisebüros eventuell pleite sind." Diese Aussage von Marion Tibursky am Mittwoch in einem Radioeins-Interview hat mich erschreckt. Tibursky leitet ein Reisebüro in Berlin-Prenzlauer Berg, muss wegen ausbleibender Einnahmen einen Kredit aufnehmen und steht kurz davor, ihr Geschäft zu schließen.

An dieser Stelle brauchen wir einen richtigen Stimmungsaufheller. Was ist das bei Ihnen heute? Eine Tafel Schokolade, ein guter Wein oder ein Tanz in der Küche? Ich habe mich durch die Instagram-Welt gescrollt und folgende Leckerbissen gefunden, die hoffentlich viele Geschmäcker treffen.

Bereits zum zweiten Mal schrieb uns Ronni, 47 Jahre, ambulanter Pfleger aus Pankow eine E-Mail. Und diesmal möchte ich ihn zu Wort kommen lassen:

"Eigentlich bin ich nicht der Typ, der seine Meinung in die mediale Welt hinausbrüllt. Aber was in dieser Stadt in den letzten Tagen abgeht, treibt mir teilweise Zornesröte bis in die Haarspitzen. Ich habe heute als ein in Berlin Geborener das erste Mal einen Spaziergang von der Friedrichstraße bis zur Oberbaumbrücke an der Spree entlang unternommen. Herrlich war es, kaum Menschen unterwegs und keine nervig lauten Ausflugsdampfer. Hin und wieder gab es Cocktails, diverse Speisen und nette Gespräche im Außer-Haus-Verkauf. In "normalen Zeiten" ist daran nicht zu denken.

Steigt man jedoch an der Warschauer Straße in die Straßenbahn, wird einem die Realität wie mit einem Knüppel ins Hirn gedroschen. Meine Fresse! Was ist bloß los mit den Leuten? Was ist daran so schwierig, sich einen Fetzen Gewebe vor das Gesicht zu binden, wenn man die ÖPNV nutzt?