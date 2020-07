In Tegel und Schönefeld werden ab dieser Woche Reiserückkehrer auf Corona getestet, was das Abenteuer Fliegen um eine weitere Erfahrung reicher macht. Derweil wird man am BER angeblafft, wenn man nichts zu meckern hat. Von Sebastian Schöbel

Denn es muss wohl davon ausgegangen werden, dass uns die Coronatests für Rückkehrer aus Risikogebieten noch eine Weile erhalten bleiben: Die Infektionszahlen steigen wieder - auch weil sich offenbar nicht alle Menschen an die Regeln halten und zum Beispiel in der Kneipe falsche Kontaktdaten hinterlassen, wie neulich im "Neulich" .

2020 ist das perfekte Jahr für die Eröffnung des Flughafens BER. Denn nichts passt so gut zu diesem um Jahre verspäteten, viel verspotteten Pannen-Airport wie der Umstand, dass man ab Oktober nach der Ankunft auch gleich noch ein zentimeterlanges Wattestäbchen in den Mund geschoben bekommt. "Willkommen in Berlin, einmal stillhalten bitte."

Derweil wird 26 Kilometer weiter südlich, am BER, fleißig geübt: Meine Kollegin Maike Gomm durfte einen der vielen Testläufe als Komparsin mitmachen. Sie war Southampton-Reisende und Kittilä (Finnland)-Heimkehrerin, kämpfte mit dem Reisepass-Scanner und hatte Gefallen an den großen Hallen aus Stein und Holz, in denen sich der ein oder andere Komparse noch verirrte. Letztlich aber musste sie die Flughafenverantwortlichen enttäuschen: Sie fand keine gravierenden Fehler. "Dann war es kein guter Probebetrieb", wurde sie ausgeschimpft. Am Ende sind wir wohl wirklich alle ein bisschen schuld am BER-Desaster.

Am meisten diskutiert wurde heute unter unseren Leserinnen und Lesern der tragische Tod einer jungen Frau, die bei Potsdam in ihrem Elektroauto verbrannt ist. Warum die 19-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abkam, vor allem aber, welche Rolle die Batterie ihres Audi e-Tron beim Brand spielte, wird noch ermittelt. Fest steht, dass die herbeigeeilte Feuerwehr Schwierigkeiten hatte, die Flammen zu löschen. Der Gemeindewehrführer von Groß Kreutz (Havel), Kristian Titsch, sagte dem rbb ziemlich unverblühmt: "E-Autos sind relativ schwierig zu löschen, diese Erfahrungen haben wir nicht."

In den Kommentaren entlud sich dann eine zum Teil sehr heftige Debatte über den Sinn und die Gefahr der Elektromobilität. Leserin Sabrina fasste es noch am diplomatischsten zusammen:

Ich frage mich schon die ganze Zeit ob die junge Frau vielleicht noch eine Chance gehabt hätte, wäre es kein E-Auto gewesen?

Manche Leser formulierten es schärfer, feierten zynisch ihren "alten Diesel". Andere hielten dagegen, argumentierten mit technischen Details über Lithium-Ionen-Akkus und entzündlicher Kühlflüssigkeit der Klimaanlage. Einige gaben sogar der Feuerwehr eine Mitschuld an der Tragödie.

Für mich persönlich aber machte nur ein Kommentar wirklich Sinn, der von Leser(in) Toska:

Eine schlimme Sache wenn so ein junger Mensch sein Leben verliert. Ob das nun an den E-Auto liegt weiss ich nicht und ist auch völlig irrelevant. So etwas ist immer schlimm und traurig. Meine Enkeltochter ist auch 20 Jahre alt und hat sich gerade ein Auto gekauft. Es passiert aber auch so viel, weil andere überhaupt keine Rücksicht nehmen auf Fahranfänger, und es auf den Straßen zugeht wie in Wildwestmanier.

Ich habe ihr ein Schutzengel an den Rückspiegel gemacht und hoffe, der passt auf. Und meine Enkelin auch.

Viel Kraft für die Familie der jungen Frau.

