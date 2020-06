Langsam geht es Richtung Ferienzeit in Berlin und Brandenburg. Man würde sich wünschen, dass das verrückte Jahr 2020 eine kleine Pause einlegt. Doch bislang sieht es nicht danach aus. Von Haluka Maier-Borst

Heute Morgen, bei der täglichen Telefonschalte unserer Redaktion, wir arbeiten ja sowohl vom Büro als auch von zu Hause aus, sprachen wir alle noch davon, dass wenig los sei. Dass wohl ein ruhiger Tag ansteht. Ein bisschen fühlte es sich an, als würde das Sommerloch sich so langsam ankündigen. Und dann dachte sich der Tag, dass er uns doch noch gut beschäftigen kann.

Neben dem Fall Kalbitz und den steigenden Corona-Fallzahlen ging es heute vor allem um die wirtschaftlichen Folgen der Krise.

Gleich mehrere mehr oder minder große Institutionen kommen nun zu Fall. Sechs Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof in Berlin werden bald schließen und auch die in Potsdam. Die Unternehmensgruppe war zwar schon vorher in wirtschaftlich schwieriger Lage. Aber die aktuellen Umstände haben nun das Ende mehrerer Standorte eingeläutet. Und die restlichen werden wohl auch nicht unbedingt rosigen Zeiten entgegenblicken.

Auch für das Stadtmagazin "Zitty" ist die derzeitige Situation eine Katastrophe. Nach 43 Jahren wird die Druckausgabe eingestellt, weil die Anzeigen weggebrochen sind und auch das Kerngeschäft des Stadtmagazins derzeit schlecht läuft. Denn, wie der "Tagesspiegel" den Vorsitzenden des Berliner Journalistenverbandes zitiert - die Leser hätten wenig Interesse "an einem gedruckten Veranstaltungskalender ohne Veranstaltungen".