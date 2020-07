Lothar/Charlottenburg Mittwoch, 22.07.2020 | 21:08 Uhr

Also ich kann Sie sehr gut verstehen. Ging mir auch schon immer so beim Händeschütteln. Ist übrigens sehr verbreitet in Deutschland. Gehört ja zum guten Ton dazu. Ich vermeide, wenn’s geht den Händedruck. Im Winter sage ich sogar ganz offen: besser nicht. Us Amerikaner machen es da ganz einfach. Da wird sich höflich einander vorgestellt und es folgt ein: Nice to meet You. Nur wirklich enge Freunde und vertraute umarmen sich. Ich finde das reicht vollkommen. Auch die Chinesische Variante gefällt mir gut. Oder die Hände zusammenlegen, so wie es die Buddhisten handhaben. Mache ich jetzt schon bei meinem Vietnamesen u.beim Thailänder. Vielleicht ändert sich ja jetzt mal dieses im übrigen doch recht typische Verhalten hier bei uns. Weiß ich denn, wo mein Gegenüber gerade überall die Hände im Spiel hatte? Auch so ein Absacker muß mal sein.