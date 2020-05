Jetzt geht es seit einiger Zeit wieder in die andere Richtung - und wieder ist es mitunter nicht leicht mitzukommen. Hieß es vor wenigen Wochen noch, Urlaubsreisen ins Ausland seien erst 2021 wieder realistisch, sprechen die Außenminister plötzlich über Konzepte, die Reisen in den Sommerferien (tagesschau.de) möglich machen sollen.

Andreas Kalbitz ist auf dem Papier zwar nicht mehr in der AfD, b leibt aber Mitglied in deren Landtagsfraktion . Und in Potsdam kam das Wasser in vielen Haushalten heute nur tröpfchenweise oder sogar gar nicht aus der Leitung, den Grund dafür können Sie hier nachlesen .

Gelebte Berliner Normalität dagegen, in allen Zeiten: Der Satzanfang "Nach jahrelanger Verzögerung..." in einem Artikel über einen Baubeginn, diesmal geht es für das Einheitsdenkmal nun aber wirklich los .

Der Berliner Senat plant Sommerschulen für mehr als 10.000 benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig erinnern die neuen Schul- und Kitaschließungen wegen Corona-Fällen in Berlin und Brandenburg daran, dass der Virus immer noch unterwegs ist - und wir weit entfernt von Normalität sind, auch wenn es sich am Freitagabend im Promi-Lokal "Borchardt" offenbar anders anfühlte .

Das wussten Sie längst, Sie brauchen originelleres unnützes Wissen? Dann lege ich Ihnen den Twitteraccount @qikipedia ans Herz, der zur BBC-Show "Quite Interesting" gehört. Ein wunderbares Sammelsurium. Heute habe ich dort gelernt: In Schweden gibt es ein Hotel, das sich um den Sauerteig von Urlaubern kümmert, und im Sommer 1790 aß George Washington Eis im Wert von 5.600 Pfund.

Ich habe die bedauerliche Angewohnheit, spätabends noch viel zu viel Zeit auf Twitter zu verbringen, selbst wenn ich eigentlich schon viel zu müde dafür bin. Das allein ist natürlich das genaue Gegenteil von "Abschalten" - direkt vorm Schlafen nochmal eine ordentliche Portion blaues Licht und schlechter Nachrichten aus aller Welt zu konsumieren. Aber Twitter ist, mit etwas Glück, manchmal auch einfach Wundertüte und so las ich dort gestern Abend quasi im Vorbeilesen diese Wahnsinnsinformation, die ich nun mit Ihnen teilen möchte: Die Türen von Backöfen lassen sich zum Reinigen ganz einfach abmontieren. Es ist wirklich wahr, schauen Sie sich Ihren Ofen (oder dessen Betriebsanleitung) an.

Unser Leser Wolfram S. hat uns vor einiger Zeit in einer langen Mail geschildert, was er aus der Corona-Zeit bisher gelernt hat. Unter anderem schreibt er:

In dieser Woche hätte ich eigentlich meine Oma besucht. Sie ist 85 Jahre alt und lebt 800 Kilometer entfernt, wir sehen uns ohnehin viel zu selten, jetzt ist auch noch Corona dazwischen gekommen. Wir sind beide traurig, aber sie hat sehr verständnisvoll reagiert und in ihrer letzten E-Mail treffend formuliert "nun heißt es wohl VERSCHIEBEN: einer der am meisten gebrauchten Begriffe zur Zeit". So ist es, nie haben wir kollektiv so viel verschoben wie im Moment. Sie kennen ja die Redewendung - hoffentlich bewahrheitet sie sich.

Bleiben Sie munter!

Sarah Mühlberger