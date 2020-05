Na, spüren Sie es schon? Wie sich die harte Hand der Corona-Beschränkungen von unserer kollektiven Gurgel löst? Bei einigen offenbar nicht, ihnen ist im Würgegriff der Kontaktverbote das Blut in den Kopf geschossen. Was bei Sebastian Schöbel trotzdem auf gewisses Verständnis stößt.

Haben Sie schon Ihre Liste fertig? Die Liste mit den Cafés und Restaurants, die Sie nach Ende der Beschränkungen besuchen werden. Meine steht schon! Platz 1 musste ich teilen: Zwischen der Sportkneipe mit der besten Currywurst meiner Stadt und dem Café, das zum Mittagessen eine absolut legendäre Blut- und Leberwurst macht. Das Gericht hat in Ostdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, noch einen anderen Namen. Aber der ist in einer Pandemie nicht so passend.

Mehr als eine drohende "zweite Welle" der Corona-Infektionen oder das lange Warten auf die Wiedereröffnung der Kitas beschäftigt mich gerade dieses Problem: Die fehlenden Einnahmen für den öffentlichen Haushalt. Um 90 Prozent sind die Gewerbesteuereinnahmen im April in Berlin eingebrochen. Der Finanzsenator ruft bereits zum Sparen auf – Töne, die man von Matthias Kollatz in den Boom-Jahren fast nie hören musste. Und auch wenn wohl niemand gerne Steuern zahlt: Berlin braucht das Geld gerade an allen Ecken, für den Bau und die Sanierung von Schulen, für mehr Personal in der Verwaltung oder Investitionen in den ÖPNV. Schließlich lassen sich viele Probleme, die wir gerade haben – von kaputten U-Bahnen bis fehlenden Kita-Plätzen – auf die mageren Spar-Jahre zurückführen. Und nicht vergessen: Arm ist Berlin immer noch, die Stadt ist mit 57,7 Milliarden Euro verschuldet. Die Nachwehen dieser Krise, vor allem die befürchtete Welle der Unternehmenspleiten, könnten das Ende des Berliner Wachstums bedeuten .

Ich erwarte nicht, dass Sie meine Meinung veröffentlichen, passt ja so gar nicht ins Bild all der verantwortungsbewussten und verständnisvollen Mitbürger*innen.

So endet eine Email, die an unser Absacker-Postfach geschickt wurde. Und zur Überraschung der Autorin habe ich sie nicht nur gelesen, sondern schreibe jetzt auch darüber. Einerseits, weil mich viele ihrer Argumente an die lautstarken – und höchst dubiosen - "Corona-Kritiker" erinnern, die derzeit v.a. im Netz und zum Teil auch auf der Straße, etwa vor der Berliner Volksbühne demonstrieren. Andererseits, weil sie mir vor Augen führt, warum zurzeit selbst Menschen, die normalerweise nicht Verschwörungstheoretikern folgen, sondern seriösen Medien wie dem rbb (sie hört gerne radioeins) nun anfällig für deren Argumente sind.

Denn sie glaubt einfach nicht an die Gefährlichkeit dieses Virus.

Ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, keine AFD-Wählerin oder – Funktionärin, auch nicht rechts- oder linksradikal. Ich hatte nur einfach noch nie Angst vor irgendwelchen Krankheiten. Sterben werden wir alle, egal woran. Weil jetzt mal ein Virus gefährlicher sein könnte, rechtfertigt das so drastische Einschnitte?

Sie finde jenseits des medialen Mainstreams Stimmen, die sie darin bestärken. Während die Panik vor Corona von traditionellen Medien angefeuert und von Politikern in Maßnahmen übersetzt worden sei. Dabei sei die Zahl der Infizierten gering gemessen an der Gesamtbevölkerung. Auf all diese Punkte könnte ich jetzt mit Fakten antworten, mit tiefgehenden Recherchen, mit fundierter Analyse. Aber all das ist ja längst geschehen. Und würde auch nichts bringen. Denn im Kern lässt sich die (sehr lange) Email in diesem Zitat zusammenfassen:

Ich bin wütend!

Weil es mal hieß, Beschränkungen wie im chinesischen Wuhan werde es in Deutschland nicht geben.

Weil "ich seit acht Wochen faktisch einem Berufsverbot unterliege und weit und breit kein Ende abzusehen" (sie ist Musiklehrerin).

Weil ihr Enkelkind den hart erkämpften Kita-Platz nicht nutzen kann und ihre Kinder ohne Hilfe bei der Betreuung nicht arbeiten können.

Wut. Die fühle ich selbst, wenn ich nach langen Wochen im Home-Office-Stress mit Kinderbetreuung meine Kinder anbrülle, weil mir für Einfühlungsvermögen und Verständnis die Kraft fehlt. Wenn ich Freunde und Bekannte sehe, die in der Krise ihre Jobs verlieren. Wenn ich mal wieder meine Eltern vertrösten muss, weil sie ihre Enkel auch nicht zu Geburtstagen sehen können – Risikogruppe, Sie kennen das vielleicht. Und trotzdem glaube ich, dass wir im Angesicht der Pandemie den ausgebildeten Medizinerinnen und Medizinern, den Virologen wie Dr. Drosten, vertrauen sollten. Weil nur sie uns eine echte Chance auf ein Impfmittel geben. Und weil ich Politikerinnen und Politikern unterstelle, dass sie wahrlich kein Interesse haben können, die deutsche Wirtschaft lahmzulegen – denn nichts ist uns in Deutschland so wichtig wie die Wirtschaft, egal wie blau die Augen von Bill Gates sind. Aber niemand hilft uns, diese Wut zu bewältigen. Das müssen wir alle selber tun. Jeden Tag. Jeder und jede für sich allein.

