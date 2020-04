In Berlin könnte das im Nahverkehr zumindest bald das neue Normal sein. Für Bus und Bahn soll wohl die Maskenpflicht kommen . Aktuell diskutiert man darüber im Senat. Potsdam ist sogar schon weiter und wird wahrscheinlich ab nächster Woche schon eine solche Pflicht einführen. Das Bild auf der Straße in unseren Städten wird sich dadurch abermals verändern. Es wäre dennoch so wichtig.

"Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem..." – Gott, hat das damals ewig gedauert dieses Gedicht auswendig zu lernen. Seitdem habe ich wenig mit Lyrik zu tun, solange es nicht in Form von Musik ist. Aber heute werde ich mich damit mal wieder auseinandersetzen. Denn während ich diese Zeilen schreibe, laufen gerade die "Lyrik-Empfehlungen" des Hauses für Poesie auf Youtube. Schauen Sie doch auch mal rein, sei es live oder später.

Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding - und mehr oder weniger fest. Denn nach einer Reise in die Schweiz war er zunächst für zwei Wochen in Heimquarantäne. Und jetzt hält er sich natürlich auch an das Kontaktverbot. Jeden Tag gegen acht genehmigt er sich einen Absacker und eine kleine Pause von der Nachrichtenlage.

Wo wir gerade bei der schreibenden Kunst sind: Heute meldet sich an dieser Stelle Valeska, die sich als "Schriftstellerin (in spe)" und Studentin verdingt.

Zu den Masken, zum Abstand halten und zu so manch anderen Dingen: Ja, wir Menschen sind Herdentiere. Ich gebe selbst zu, dass ich mir etwas bescheuert vorkomme, wenn ich jetzt in den Bus einsteige und dabei eine Maske trage. Ich meine, sonst fahre ich U8 und mich kann entsprechend wenig schocken.

Es ist ein ziemlich natürlicher Reflex erst zu schauen, was die anderen machen und wenn das kein Problem ist, sich anzupassen. Der läuft auch ohne Maske herum. Die hocken doch auch als Gruppe zusammen und wohnen bestimmt nicht alle unter einem Dach. Wozu die Aufregung?

Aber das Fatale ist: Das hier ist nicht wie Grillen im Park, wo man sofort sieht, dass Einweg-Grills sehr oft sehr mäßig funktionieren. Das hier ist nicht der beherzte Sprung über den Zaun, bei dem der erste doof auf den Hintern fällt und man sich dann dagegen entscheidet.

Zwischen dem, was jemand jetzt macht oder nicht, und den Folgen liegen Tage. Womöglich bekommt er noch nicht mal die Konsequenzen zu spüren, sondern er steckt "nur" andere an. Ich weiß, es ist schwer, auf all das zu achten, mir geht es auch so. Aber lassen Sie uns versuchen, so gut wie möglich aufzupassen und für die anderen mitzudenken. Sei es durch das Tragen einer etwas unbequemen Maske oder den Verzichten auf Treffen in der großen Gruppen.

Bis morgen, bleiben Sie drinnen und Prost, sagt

Haluka Maier-Borst