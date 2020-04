Bild: dpa/Friedrich Bungert/Geisler

Der Absacker - Erst der Ladebalken, dann der Segen

12.04.20 | 21:45 Uhr

Zurzeit muss selbst an Ostern die Kirche leer bleiben. Gottesdienste gibt es nur als Livestream. Aber auf gewisse Weise könnte das alles auch eine Chance sein. Denkt sich als Nicht-Christ ganz unschuldig: Haluka Maier-Borst

Wie sich das Verhältnis zum Glauben in den letzten zwei Generationen verändert hat, kann man auf eine Art und Weise in unserer Familie sehen. Mein Opa ist während des Krieges in einem Pfarrhaus groß geworden. Sein war Pfarrer und lebte im Schwarzwald lebte. Zeit seines Lebens hat mein Opa Orgel für die Gemeinde gespielt und war sogar so gläubig, dass er an einem Gründonnerstag aus dem Leben schied. Oder weil er nicht allzu lang auf den Tag der Erlösung warten wollte, der alte Drängler. Ich dagegen bin nicht mal getauft und gehe eigentlich nur an Weihnachten und Ostern in die Kirche. Und naja, ich bin durch meine Mutter Teilzeit-Buddhist. Aber trotzdem finde ich es beruhigend, dass die Kirchenglocken um die Ecke weiterhin läuten. Und es ist spannend, wie in diesen Zeiten sich die Kirche den Gegebenheiten anpasst.

1. Was vom Tag bleibt

Vor ein paar Tagen erklärte die Generalsuperintendentin bereits, wie sich die evangelische Kirche in Berlin digital anpasst. Heute ging es darum, wie die Zisterzienser in Neuzelle Ostern ohne Besucher feiern. Es gibt nun Youtube-Gottesdienste. Wenn Sie wissen wollen, wie ein sonst schon abgeschieden lebender Orden in diesen Zeiten noch ruhiger wird, dann lesen Sie diesen Bericht.

2. Abschalten.

Kochen kann ich, backen nicht so. Ich habe mich, wie viele anderen Menschen, die das jetzt auf Instagram posten, abgemüht, einen Hefezopf zu machen. Vergeblich. Und das nachdem ich bei meinem Gemüseladen tatsächlich noch Hefe ergatterte. Da ja aber Scheitern auch zum Leben gehört, werde ich es wohl morgen nochmal ohne Hefe versuchen. Inspiration bieten da zum einen der Tagesspiegel [tagesspiegel.de] oder die Kollegen vom NDR [ndr.de].

Wer ich bin Fotostudio Neukööln Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding - und mehr oder weniger fest. Denn nach einer Reise in die Schweiz war er zunächst für zwei Wochen in Heimquarantäne. Und jetzt hält er sich natürlich auch an das Kontaktverbot. Jeden Tag gegen acht genehmigt er sich einen Absacker und eine kleine Pause von der Nachrichtenlage.

3. Und, wie geht's?

Heute sind wir dran, also unser Kollege Willi. Und er sagt, wie das so ist, an einem Ostersonntag in Corona-Zeiten Dienst zu schieben: Am Anfang hatte ich kleine Panikattacken als ich das Wort "Homeoffice" vernahm. Ja klar, ich habe einen Rechner zu Hause auf dem ich manchmal mein administratives Chaos verwalte. Ja, ich lade auch mal das ein oder andere Bild runter oder schaue einen Film. Aber ansonsten vertraue ich auf die IT-Techniker auf der Arbeitsstelle. Hinzu kam noch, dass ich eigentlich gar keinen fixen Internetzugang zu Hause besitze, was unter keinen Umständen mein Multimedia-affiner Arbeitgeber wissen darf. Ich sah mich schon vor meinem Rechner sitzen, hypnotisiert vom Ladebalken. Wie konnte ich mich aus dieser Lage rausnavigieren? Krankschreiben? Kündigen? Nun, nach mehreren Wochen Homeoffice läuft es aber gut. Ich habe meinen Rechner richtig aufgeräumt und durch das kollektive Pinselschwingen in der Küche meines Nachbarn einen stabilen W-Lan Zugang als Dank erhalten. Na klar, draußen ist tolles Wetter an diesem Ostersonntag, aber ich habe mich eingegroovt am hölzernen Küchentisch. Zwischen Schrippenkrümeln, Tulpenstrauß und dem einen oder anderen Song von Nina Simone lässt es sich eigentlich ganz gut arbeiten. Wie sah Ihr Ostersonntag aus? Was war anders als sonst? Wenn Sie uns davon Eindruck zukommen lassen wollen, sei es als Text und/oder mit Bildern, schreiben Sie an: haluka.maier-borst@rbb-online.de.

4. Ein weites Feld...

So wie ich derzeit die Prognosen Wissenschaftlern überlasse, will ich die Sonntagsreden auch den Geistlichen überlassen. Gefreut habe ich mich aber, dass die benachbarte Kirche nun einen Gabenzaun hat. Wenn das bei Ihnen auch der Fall ist, dann lassen Sie uns doch gemeinsam in diesen Tagen helfen. Bis morgen, bleiben Sie drinnen und Prost, sagt Haluka Maier-Borst