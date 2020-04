Bild: imago stock&people

Der Absacker - Erstmal vor der eigenen Tür kehren

10.04.20 | 20:21 Uhr

Kaum Verstöße gegen die Konkatktverbote und auch sonst ist der Start in das Osterwochenende bisher sehr ruhig. Zeit, um vielleicht ein wenig an sich selbst zu feilen – statt andere verbessern zu wollen. Von Haluka Maier-Borst

Einen letzten Aufreger hielt der gestrige Tag vor dem Osterwochenende noch bereit: Der Virologe Hendrik Streeck stellte die vorläufigen Ergebnisse zu einer Studie in Gangelt im NRW-Kreis Heinsberg vor [tagesschau.de]. Laut dieser Untersuchung hätten sich in dem ersten Corona-Hotspot viel mehr Menschen schon mit dem Virus angesteckt und es offenbar gar nicht gemerkt. 15 Prozent der Bevölkerung dort sei demnach bereits immun und die Sterblichkeit damit deutlich geringer. Die Schlagzeilenmaschinerie drehte heiß. Einen Tag später ist klar, dass diese Ergebnisse vorsichtig betrachtet werden müssen, weil schlicht vieles unklar ist. Sind die verwendeten Bluttests genau genug? Lebten die getesteten Menschen in wenigen Haushalten zusammen oder ist die Stichprobe räumlich gut verteilt? Wie sehr kann man von Heinsberg auf ganz Deutschland schließen? Das Fazit ist das, was dieser Tage so oft gilt: Man muss abwarten. Einen guten Überblick zu all den Schwierigkeiten der Ergebnisse haben die Kollegen von Zeit Online [zeit.de] aufgeschrieben.

1. Was vom Tag bleibt

Abgesehen von dieser Diskussion um Studienergebnisse war es ruhig am Karfreitag. Unions Präsident Dirk Zingler spricht sich gegen einen verfrühten Start der Bundesliga aus, nachdem man am Anfang der Krise noch unbedingt weiterspielen wollte. Die Brandenburger und Berliner Polizei vermelden kaum Verstöße gegen die aktuellen Abstandsregeln. Kurzum: Den allermeisten dürfte inzwischen der Grund für die Regeln und Einschränkungen klar sein - so dass sich noch mehr Menschen als schon in den vergangenen Wochen daran halten. Das größere Problem ist deshalb mitunter das Denunziantentum, wenn sich Menschen gegenseitig bei der Polizei anschwärzen. Der Berliner Innensenator warnt vor Aktionismus.

2. Abschalten

Bisher bin ich nur sehr mäßig vorangekommen mit meinen guten Vorsätzen. Statt unser Wohnzimmer vollständig zu begrünen, sind es bislang nur zwei Topfpflanzen, die auf dem Fensterbrett stehen. Der Frühjahrsputz ist auch noch nicht gemacht. Nur beim Frühsport in den eigenen vier Wänden habe ich bisher einigermaßen meine Ziele erreicht. Aber man kann sich immer noch was vornehmen. Ich habe mir darum zumindest mal mein Französisch-Lernbuch aus dem Studium wieder rausgelegt. Außerdem habe ich mich für Sie und mich ein wenig umgeschaut, wo und wie man sonst noch Sprachen lernen kann. So bietet Rosetta Stone derzeit für Kinder drei Monate kostenlos seine Lernmaterialien an [rosettastone.de]. Die BBC hat, wenn Sie auch mit Erklärungen auf Englisch leben können, ein Kursprogramm für 40 Sprachen im Angebot [bbc.co.uk]. Sie könnten es aber auch mit einer heimischen Sprache versuchen. Deutschlandfunk Nova hat die britschen Zwillingsbrüder Matthew und Michael Youlden dabei begleitet, wie sie versucht haben, in einer Woche Obersorbisch zu lernen [deutschlandfunknova.de].

3. Und, wie geht's?

Eigentlich wären Sie heute dran. Aber es gibt manchmal Ausnahmen von der Regel und heute ist so eine. Denn mein Kollege Mark Perdoni verschwindet ab heute für sechs Monate. Wieso, erklärt er Ihnen am besten selbst: Es hätte sich auch ohne Corona seltsam angefühlt: Für ein halbes Jahr den gewohnten Alltag mit Job hinter sich zu lassen, stattdessen plötzlich jede Minute des Tages in der erst knapp sieben Monate jungen Familienkonstellation zu verbringen. Elternzeit? Erwartungshaltung irgendwo zwischen Urlaub und prägenden, intensiven, fordernden, schönen Momenten mit meinem Sohn. Nun, da wir unsere geplante Wohnmobil-Tour durch Italien vorerst auf Eis legen mussten, wechselt allein die Struktur des Tages – und nicht die Tapete. Das wird es nicht einfacher machen, die Arbeit vorübergehend aus dem Kopf zu bekommen. Im Gegenteil: Arbeit ist gerade in dieser Zeit das, was ein Kollege treffend als Privileg bezeichnete. Denn in den rasanten Nachrichten-Wochen konnte die eigene Corona-Reflektion wirkungsvoll verdrängt werden. Aber obwohl ich das Team vermissen werde, überwiegt die Vorfreude auf eine - Zitat eines guten Freundes - "Zeit, die nicht sinnvoller gefüllt werden kann." Denn am Ende ist es ja doch so: Es kommt nicht darauf an, wo du sie verbringst, sondern mit wem. Versprochen: Morgen kommen dann aber wirklich wieder Sie zu Wort. Entsprechend schreiben Sie mir doch noch gerne an: haluka.maier-borst@rbb-online.de. Wie immer sind Bilder und Videos gern gesehen.

Wer ich bin Fotostudio Neukööln Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding - und mehr oder weniger fest. Denn nach einer Reise in die Schweiz war er zunächst für zwei Wochen in Heimquarantäne. Und jetzt hält er sich natürlich auch an das Kontaktverbot. Jeden Tag gegen acht genehmigt er sich einen Absacker und eine kleine Pause von der Nachrichtenlage.

4. Ein weites Feld...

Eben sprach ich darüber, dass die guten Vorsätze mitunter schwierig zu erfüllen sind. Hier soll es nun um die Marotten gehen, die einen daran hindern. Ich schreibe diesen Absacker jetzt seit 26 Tagen und der Vorsatz ist, den Tag gut zusammenzufassen und einigermaßen Lustiges oder Intelligentes miteinzuflechten. Vor allem aber das Ganze lesbar zu halten. Unter den einzelnen Artikeln sammelt sich allerlei Kritik (Ja, Herr S., ich weiß, Sie finden wirklich alles furchtbar, was ich schreibe. Aber immerhin schreiben Sie das ausdauernd unter fast jeden Absacker. Danke dafür!). Doch es gibt auch berechtigte Punkte: "Falsche Satzstellung, sich ständig wiederholende Ausdrücke usw. Was für ein gruseliger Schreibstil", schrieb Dorothea Anfang der Woche. Da muss ich ihr zum Teil Recht geben. Wissen Sie, wenn man jeden Tag so einen Absacker schreibt, kommen leider die ganzen Marotten zum Vorschein, die man ständig versucht, auszumerzen. Dass ich Sätze gerne mit "Und" beginne, zum Beispiel, Füllwörter wie "ja" und "vielleicht" im Text verliere. Oder gerne mit Fragen zum nächsten Absatz überleite. Sie haben Recht, ich gelobe Besserung. Und ja, vielleicht kriege ich das in den nächsten Folgen auch hin. Oder was denken Sie? Bis morgen, bleiben Sie drinnen und Prost, sagt Haluka Maier-Borst