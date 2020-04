Die Leopoldina [leopoldina.org] empfahl zuerst die Jüngsten zurück in Schulen und Betreuungsangebote zu schicken, da für sie "persönliche Betreuung, Anleitung und Unterstützung" wichtig seien. Das Robert-Koch-Institut empfahl das Gegenteil. Die Ältesten könnten sich wohl besser an die Verhaltensregeln halten als die Kurzen. Und irgendwie haben beide Recht. Wieso das alles so schwierig ist, können Sie hier nachlesen .

Es sind Zeiten, in denen es schwierig ist, abzusehen, was das Richtige ist. Aber egal wie genau der Zeitplan wohl sein wird, Kneipen werden wir definitiv nach Corona brauchen. Und sei es, um unsere Absacker nicht mehr nur in virtueller Gemeinschaft trinken zu müssen.

Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding - und mehr oder weniger fest. Denn nach einer Reise in die Schweiz war er zunächst für zwei Wochen in Heimquarantäne. Und jetzt hält er sich natürlich auch an das Kontaktverbot. Jeden Tag gegen acht genehmigt er sich einen Absacker und eine kleine Pause von der Nachrichtenlage.

Heute sind wir dran und dieses Mal meldet sich der Sport oder besser gesagt der Kollege Johannes aus seinem vorläufigen Home-Office in Moabit:

"Die Sehnsucht hängt direkt vor mir, ja: Sie baumelt an der vollgepackten Pinnwand über meinem Schreibtisch, an dem ich im Home-Office nun viele Tage in der Woche viele Stunden verbringe. Rot und weiß ist sie und nicht größer als ein paar Quadratzentimeter. Und doch bedeutet die Arbeitskarte für Union Berlin - der Zutritt für die Reporter und Interviewer des rbb im Stadion An der Alten Försterei - gerade in diesen Zeiten viel für mich.

Ich liebe den Sport und ganz besonders den Fußball. Beruflich und privat. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff an den Seitenrand des Spielfelds in Köpenick zu eilen, all die Emotionen aufzusaugen und die ersten Interviews mit Union-Spielern und den Verantwortlichen zu führen, zählt zu den erfüllendsten Momenten für mich als Journalist. In der Nordkurve in Mönchengladbach zu stehen und gemeinsam mit Tausenden anderen Borussen die Mannschaft anzufeuern, für die seit meiner jüngsten Kindheit mein Herz schlägt, zählt zu den glücklichsten Stunden für mich als Fan.

Nicht falsch verstehen: Ich weiß, dass andere Sachen gerade wichtiger sind als Fußball. Ich halte die Einschränkungen ganz gleich, wie lange es sie auch brauchen mag für absolut richtig und wichtig. Aber dieses Gefühl fehlt trotzdem. Sehr sogar. Und so ertappe ich mich manchmal, wie meine Gedanken abdriften, wenn ich auf eben diese rot-weißen Quadratzentimeter schaue.

Dann stelle ich mir vor, wie neben mit mein Kollege Jakob Rüger oh ja, meine Kollegen vermisse ich auch, ich liebe unser Großraumbüro (!) - auf dem Hörfunk-Balkon zum Torschrei in der ARD-Bundesligakonferenz ansetzt. Oder träume von dem Tag, an dem ich im Borussia-Park nach einem Treffer wieder wildfremden Menschen in die Arme fallen kann. In einem unbesorgten schwarz-grün-weißen Freudenmeer. Die Realität holt mich dann schnell wieder ein, wenn die nächste Meldung im Agentur-Ticker erscheint. Aber ich mache dann mit besserer Laune weiter, weil ich weiß: Irgendwann wird das alles wiederkommen. Und dann wird es noch viel schöner als zuvor (und es war schon fantastisch!)."

Morgen sind Sie wieder dran. Also schreiben Sie uns bitte weiterhin, wie es Ihnen geht, was Ihre Sehnsüchte sind, was wir als rbb|24 nicht auf dem Schirm haben, aber was Sie in diesen Zeiten beschäftigt: haluka.maier-borst@rbb-online.de