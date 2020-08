Frank S. Pankow Montag, 10.08.2020 | 22:00 Uhr

Dass man bei der Hitze gern mal den Keller aufsucht, kann ich ja verstehen. Das Niveau Ihres heutigen Textes hätten Sie aber vllt oben lassen sollen, Hr Maier-Borst: Eine Partei völlig platt nur dafür zu benörgeln, dass ihre Personalentscheidungen Ihnen keinen Stoff zum Schreiben liefern, ist echt ziemlich weit unten. Man mag von der SPD halten was man will, aber dass sie von zwei ihrer besseren Pferde nicht eins im Stall lassen wollen, ist doch wohl völlig legitim. Und wenn Ihr einziges Problem mit Scholz ist, dass Ihre Kollegen mal seine spröde Art karikiert haben, dann kann er ja nicht soo schlecht sein. - Wenn Sie Entertainment wollen, spielen Sie z.B. Einkriege mit Wildschweinen. Oder laden Sie Kanye West ein, in West-Berlin gegen Müller zu kandidieren. Vllt wird's ja was; ich freu mich auf die PK. Bis dato aber dominieren in D am Ende hoffentlich immer noch Inhalte und nicht Oberflächlichkeiten die wichtigen politischen Fragen.