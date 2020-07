Nun, da Kontaktsport in Berlin wieder erlaubt wird, können alle künftig mehr machen als nur durch die Gegend joggen. Entsprechend sollten wir beim ersten schmerzhaften Rumms nicht gleich all zu laut aufheulen, sagen Haluka Maier-Borst und sein Gewissen.

Aber es ist ja nicht nur die Arbeit, die ihn vom Sport abhält. Da sind die Unmengen an Anrufen mit Freunden, die man jetzt unbedingt machen muss, um zu fragen, wie es ihnen denn geht. Dann die Kaffees und Bierchen, die nach dem Lockdown jetzt draußen getrunken werden wollen. Und am Ende bleibt immer noch die Ausrede, dass eben außer Laufen und ein paar Trockenübungen nicht viel erlaubt ist. Bisher zumindest.

Als letztes Bundesland hebt nun auch Berlin die strikten Regeln beim Sport auf. Fußball ist damit nicht länger nur den Profis vorbehalten, sondern wieder auch den heimlichen Bundestrainer und Bundestrainerinnen unserer Nation. Zeit, es also wirklich besser zu machen und nicht nur von der Couch zu dozieren. Vielleicht freuen sich die Hobbysportler dann auch so sehr über die neue Freiheit, dass selbst die Schmerzen nach dem ersten Foul seit Langem gar nicht so schwer wiegen. Ja, vielleicht kann man sogar auf das theatralische Rumrollen und Jaulen auf dem Rasen verzichten. Sich wieder mehr spüren, das kann ja eine tolle Erfahrung sein und mitunter braucht es ein bisschen Aua.

Ich (das bedeutet ab sofort wieder: Haluka Maier-Borst - das Gewissen hat schon Feierabend) für meinen Teil werde wohl aber vorerst noch ein bisschen auf Schmerzen und meinen Sport verzichten müssen. Ich mache Kendo, einen Kampfsport, bei dem es nicht nur ständig rummst, wenn man den Gegner mit einem Bambusstock schlägt. Sondern man brüllt dabei noch in der Halle martialisch rum. Und das ist angesichts dessen, was man inzwischen über Corona weiß, wohl das denkbar schlechteste, wenn man Ansteckungen vermeiden will. Immerhin weiß ich aber seit gestern, einmal mehr die Toleranz meiner Weddinger Nachbarn zu schätzen. Ich habe gestern mein Zoom-Training in den Park verlegt, weil ich unsere Wohnzimmerlampe letztens bei einer Übung abgeräumt hab. Das vorläufige Fazit nach dem Park-Training: Sieht für Passanten blöd aus, wenn ich mit einem Bambusstock im Grünen rumwedle und meine Schläge vor imaginären Gegnern stoppe. Aber die Polizei hat niemand gerufen.