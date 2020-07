Ach, dieses blöde Virus. Ach, diese doofen Gewohnheiten. Nach Wochen an guten Nachrichten steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder. Nach Wochen der Vorsicht habe ich mich erwischt, wie auch bei mir die Vorsicht sinkt. Freunde stecken die Hand zum Gruß aus und ich erwidere die Geste. Der Regen pladdert runter und prompt steht man drinnen in der Bar mit deutlich weniger Abstand als empfohlen.

Am Ende wird es wohl also weiterhin nicht die ein, zwei Situationem geben, die es zu meiden gilt. Sondern wir werden in allen Lebenslagen aufpassen müssen, so schwer es auch einem fällt. Und ja, wir sind alle Corona-müde, ich auch.

Doch selbst wenn die große Hauruck-Aktion reibungslos gelingen sollte, das Problem sind eben nicht nur die Reisenden. Und es sind genauso wenig nur die Partys oder nur die Schlachthöfe, die für eine Ausbreitung sorgen. Wie das Robert-Koch-Institut erklärte, sind einige der letzten Infektionsketten zurückzuführen auf die alltäglichsten Situationen : Familienfeiern, Treffen mit Freunden, am Arbeitsplatz, in Gemeinschaftsunterkünften.

Genau um diese Balance geht es mal wieder. Nach vielem Hin und Her kommen also die verpflichtenden Corona-Tests für alle Reisende aus Risikogebieten. Und was erst für Montag angekündigt war und dann auf einen unbestimmten Termin verschoben wurde, soll nun schon ab morgen an den Berliner Flughäfen stattfinden.

Reiserückkehrer an Flughäfen sollen auf das Coronavirus getestet werden sollen - so haben es die Gesundheitsminister entschieden. Nun steht fest: Ab Mittwoch wird das in Tegel und Schönefeld Realität - und bald wohl auch Pflicht.

Corona-Tests an Berliner Flughäfen sollen am Mittwoch starten

Chefket - oder mit richtigem Namen Şevket Dirican - hat einen Song eigentlich darüber geschrieben, dass seine Konkurrenz ja keine Ahnung hat im Vergleich zu ihm. Viel besser ist aber das, was er und seine Fans aus dem Song nun auf Instagram machen. Eine absurde Collage aus Momenten [instagram.com], in denen Leute ungewollt oder gewollt nicht wissen, wie es richtig geht.

Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding und gönnt sich hin und wieder einen Absacker mit seinen Kolleginnen und Kollegen – und damit eine kleine Pause von der Nachrichtenlage. Vorerst allerdings nur digital aus dem Homeoffice.

Irgendwie nicht ganz verwunderlich bei einer Kolumne mit dem Namen "Absacker", aber in letzter Zeit geht es vermehrt unter dieser Kolumne um den lieben Alkohol. So konnte der User "Schuchardt" schon meinem Kollegen Johannes Mohren und seiner Mückenbergkette attestieren, dass es am Bier wohl nicht liegt, denn:

Die (Anm. d. Red. Mücken) nehmen auch Blut ohne Bier. Also gute Nachrichten für die Reise nach Bayern!

Gestern hingegen wies "Schön in Berlin" daraufhin, dass vor allem dann die Vorsicht schwindet, wenn ein paar Promille im Spiel sind.

Zu ernsten Dingen: Zu Partys, Spätifeiern, Restaurants, Unfällen, häuslicher Gewalt und Rüpeln mit Wegbier ohne Schutzmaske um 13.00 in der S-Bahn fällt mir häufiger ein: überall ist ein Zuviel an Alkohol im Spiel. Der Müll hier im Schöneberger Kiez kommt nicht von denen, die mit einem Bier auf dem Platz Frisbee spielen, die Kotz-Häufchen am Vorgarten auch nicht und die zerdepperten Flaschen und das Gekreische auch nicht. Das kommt immer von total Betrunkenen - nicht von Angeheiterten.

