Helmut Krüger Potsdam Montag, 18.05.2020 | 21:50 Uhr

Gerade nach den Äußerungen Boris Palmers, die in gleichem Tenor auch von Christian Lindner, von Johannes Vogel oder von einem der anderen Marktliberalisten kommen könnte, wäre ich bspw. dafür, sarkastisch eine Demonstration durchzuführen mit umgehängten Schildern "Restlaufzeit ... Jahre".



Denn genau das ist das Denken der Genannten.



Das BVerfG hat schon beim § 14 Luftsicherheitsgesetz entschieden, dass Leben nicht verrechenbar ist - weder dasjenige der da oben im gekaperten Flugzeug noch derjenigen da unten am Boden. Und, so bleibt hinzuzufügen, auch nicht dasjenige Leben der älteren Generation vornehmlich über 70 gegenüber dasj. der Menschen unter 40.