Zwölf Tote und 44 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Pflegeheim

Ein privat betriebenes Pflegeheim in Berlin-Lichtenberg meldet einen Ausbruch des Coronavirus. Insgesamt sind 44 Menschen infiziert, zwölf sind in den vergangenen Wochen am Virus gestorben. Der Heimbetreiber wehrt sich gegen Kritik.