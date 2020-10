Mühli Kreuzberg Sonntag, 25.10.2020 | 20:15 Uhr

Seriöse Berichterstattung - das sehe ich beim rbb immer noch. Vielleicht sollte sie aber auch immer tolerant und weltoffen sein, so wie wir diese Stadt hier gerne sehen würden. Es wird in Ihrer Berichterstattung mit keinem Wort erwähnt, das es sich hier offensichtlich um eine Veranstaltung handelt, die völlig im Rahmen der aktuell geltenden Corona-Bedingungen stattfinden sollte. Man mag darüber diskutieren, ob diese Rahmen aktuell der Richtig ist - das ändert aber nichts daran, das in der Alten Münze coronakonform veranstaltet wurde und der Eingriff der Polizei daher rechtswidrig war. So, wie bei anderen legalen Veranstaltungen an diesem Wochenende auch. Ich maße mir das Urteil hierüber nicht an - Sie aber sollten vor einer derart ketzerischen Darstellung der Vorgänge auch mal die Fakten checken und den Veranstalter kontaktieren. Der hat im übrigen eine Erklärung veröffentlicht!