Impfzentrum in der Arena schließt über den Jahreswechsel

Vom 31. Dezember bis 3. Januar ist das Impfzentrum in der Arena nicht in Betrieb. Es habe über den Jahreswechsel nicht so viele Buchungen gegeben, teilte die Gesundheitsverwaltung mit. Dafür haben nun Berliner Kliniken kurzfristig Impfdosen erhalten.