Warnstufe Gelb an über 700 Berliner Schulen

Der Vier-Stufen-Plan für Berliner Schulen ist am Donnerstag in Kraft getreten. Angesichts der Corona-Pandemie gilt zwar für keine Schule Grün - also Unterricht ohne jede Einschränkung. Aber die höchste Alarmstufe ist auch selten.