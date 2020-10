SB Berlin Donnerstag, 29.10.2020 | 21:40 Uhr

Zur Frage in der Überschrift hab’s in dem fünfminütigen Beitrag genau eine Antwort in einem Satz - Immerhin.



Deshalb hier ergänzende Infos:



"Jeder hochempfindliche Test hat das Problem, dass er auch mal falsch-positiv ausfallen kann." Oft ist der Mensch selbst die Fehlerquelle: Wenn Abstriche nicht an der richtigen Stelle genommen oder Proben falsch gelagert oder transportiert werden.

https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/aussagekraft-corona-tests-100.html



Vorfall in bayerischer Klinik: Von 60-Positiv-Ergebnissen sind 58 doch negativ - Labor-Chefin nennt Gründe

https://www.merkur.de/bayern/amper-klinik-corona-test-bayern-panne-ergebnisse-isar-taufkirchen-pcr-test-zr-90082728.html

„ Die Kliniken wollten sich zu der Panne nicht äußern.“

Da kann man nur hoffen, dass das alles nicht eine riesengroße Panne ist und in Berlin jeder positive Test ordnungsgemäß nachkontrolliert wird. Wer kontrolliert das?