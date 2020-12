Schulen in Berlin schließen ab Mittwoch - Kitas bieten Notbetreuung

Deutschland geht in den harten Lockdown. Am Sonntag hat der Senat darüber beraten, wie die neuen Corona-Regeln in Berlin umgesetzt werden: Schulen schließen - gelernt werden soll zuhause - der Einzelhandel muss schließen und Kontakte müssen reduziert bleiben.