Er scheint nicht zu wirken: Der Appell, sich an die Vorgaben zu halten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Immer noch feiern Menschen in Gruppen, immer noch gibt es Lokale, die offen sind. Dann bleibt eben nur noch der Zwang, meint René Althammer.

"Vollpfosten" möchte ich all denen entgegenrufen, die sich nicht an den empfohlenen Abstand halten (ein bis zwei Meter), die "Corona-Partys" organisieren , die ihre Kinder zum fröhlichen Gruppenspiel in den Park schicken oder sie nicht zurückhalten. Hier versagen Eltern, weil sie ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Hier gefährden junge Erwachsene Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, die nur darauf hoffen, dass sie bei einer möglichen Infektion nicht stark betroffen sind vom Krankheitsverlauf. Jeder, der sicher ist, ihn wird es schon nicht so schwer treffen, dient im Ernstfall als Virenschleuder und gefährdet das Leben anderer. Das ist die Situation - und sie ist durch nichts zu beschönigen oder zu entschuldigen. Vor allem ist sie seit Tagen bekannt, doch zeigt eben zu wenig Wirkung.

Für die Politik kann das nur eins bedeuten: Ausgangssperre und zwar sofort! Die Bürger haben dem Staat das Gewaltmonopol übertragen, um sich zu schützen. Das gilt auch in diesem Fall. All jene, die schutzbedürftig sind, haben ein Recht darauf, dass die Unvernünftigen, die sich nicht an die Regeln halten, in die Schranken verwiesen werden. Wo Vernunft und Aufklärung nicht handeln, muss der Staat einschreiten, um unnötige Kontakte, die zur immer schnelleren Ausbreitung des Virus beitragen, zu verhindern.

Viel zu lange wurde abgewartet, man hat sich über die Bedeutung der Clubs für den Tourismus, fehlende Freizeitmöglichkeiten und ausbleibende Touristen Gedanken gemacht. All das zu einer Zeit, in der schon angesichts der Ereignisse in China klar war, dass schnelles Eingreifen nötig ist - will man Clubs, Kulturleben und Tourismus nicht auf Dauer aufs Spiel setzen.