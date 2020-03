Was sagen Studien? Was sagen Forscher? Das war in den letzten Wochen immer wieder die Frage, wenn es darum ging, welche neuen Maßnahmen Berlin und Brandenburg oder der Bund als Ganzes im Kampf gegen Corona ergreifen sollen. Doch wenn es um die diskutierten Ausgangssperren geht, wird es schwierig, wie zum Beispiel auch Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, am Freitag in einem Podcast zu Bedenken gab [ndr.de].

"Isolation von Infizierten, das Rückverfolgen und Isolieren derer Kontakte, das Schließen von Schulen – all das kommt zusammen. Und es ist relativ schwer zu sagen, was es bringt noch eine Ausgangssperre da oben drauf zu setzen", sagte Drosten dem NDR.

Denn zum einen wird die Maßnahme der Ausgangssperren bei Pandemien nie als Einzelmittel, sondern als eine von vielen Maßnahmen verhängt. Und zum anderen ist es für Europa und die westliche Welt sehr lange her, dass solche Schritte notwendig waren. Die letzte große Pandemie, die die westliche Welt erfasste war die Spanische Grippe in den Jahren 1918 und 1919. Das Beispiel der schnellen Reaktion von St. Louis und der abwartenden Haltung von Philadelphia im Kampf gegen die Epidemie - und die extrem unterschiedlichen Auswirkungenen dieser Strategien - ist in diesem Zusammenhang gleich mehrfach gezeigt worden, auch bei rbb|24.