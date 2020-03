Auch am Sonntag sind wieder mehr als 200 Polizeibeamte in Berlin unterwegs, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen in der Öffentlichkeit an die Verhaltensregeln halten, die aufgrund der Corona-Krise erlassen wurden. Das nasskalte Wetter lud allerdings nicht zum Aufenthalt im Freien ein.

Am Abend solle die Zahl auf mehr als 300 Polizisten erhöht werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Anzahl und Schwerpunkte der Kontrollen würden stets an die Begebenheiten angepasst. Ob das schlechtere Wetter einen Einfluss auf das Verhalten der Berliner habe, könne erst am Montag ausgewertet werden.