Bild: dpa/Michael Kappeler

Umbau der Messehalle 26 - Bauarbeiten für Corona-Krankenhaus haben begonnen

30.03.20 | 11:41 Uhr

Mit 1.000 Betten für Corona-Patienten soll eine Messehalle die Berliner Kliniken entlasten. Auf dem Messegelände beginnen jetzt die Arbeiten. Projektkoordinator Broemme geht optimistisch ans Werk - und freut sich über viele Bewerbungen von Medizinern.

In Halle 26 auf dem Berliner Messegelände hat am Montag der Ausbau für das dort geplante Corona-Behandlungszentrum begonnen. Das teilte Projektkoordinator Albrecht Broemme im rbb-Fernsehen mit. Es gelte dabei, Sicherheitsauflagen einzuhalten und die beteiligten Bauarbeiter vor Corona-Ansteckungen zu schützen, so Broemme: "Wir müssen Verfahren schnell entwickeln und umsetzen, damit wir uns nicht selbst das Bein stellen."



Erste medizinische Geräte und Betten für das Behandlungszentrum würden noch in dieser Woche erwartet, sagte Broemme am Montagvormittag im rbb. "Die entsprechende Bestellung des Landes Berlin wird zunächst in der Julius-Leber-Kaserne eingelagert, weil sie dort sicher aufgehoben ist."



Broemme freut sich über zahlreiche Bewerbungen

Insgesamt werden zwischen 600 und 800 medizinische Fachkräfte benötigt. Es sei erfreulich, wie viele Menschen sich dafür schon gemeldet hätten, so Broemme. "Vom Bäcker, der uns Brezeln anbietet bis zu Menschen, die sagen, ich habe jetzt Zeit oder ich habe Erfahrung auf diesem Gebiet. Da zeigt sich Berlin von seiner besten Seite", so der Projektkoordinator. Bei ihm selbst hätten sich 120 Menschen beworben. Am Montag trete ein Team zusammen, das die Bewerbungen auswerte.



Broemme rechnet damit, dass es in Berlin zwar weiter steigende Infektionszahlen geben wird. Er gehe aber nicht davon aus, dass es in Berlin zu Klinikschließungen wie jetzt in Wolfsburg kommen werde: "Da wird Berlin wir deutlich besser vorbereitet sein", so Broemme. Das Klinikum Wolfsburg nimmt wegen mehrerer Corona-Fälle keine neuen Patienten mehr auf. Nach Angaben der Stadt wurden mehrere Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Nur der Kreißsaal und die Notaufnahme der Kinderklinik bleiben vorerst geöffnet. Alle anderen neuen Patienten sollen auf umliegende Krankenhäuser verteilt werden.





Kalayci rechnet spätetsens im Mai mit Eröffnung

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kündigte am Sonntagabend im rbb-Fersnehen an, dass das Notfallkrankenhauses mit rund 1.000 Betten auf dem Messegelände in wenigen Wochen eröffnet werden kann. "Ich denke, im April, Mai können wir dort starten." Zwar seien die 38 Notfallkrankenhäuser in Berlin sehr aufeinander abgestimmt und miteinander vernetzt, doch könnten mit dem Notfallkrankenhaus zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden, betonte sie. Die SPD-Politikerin betonte, dass die aktuelle Unterstützung, die Berliner Krankenhäuser für eingeflogene Patienten aus Frankreich leisteten, wichtig sei. "Die Kapazitäten dafür sind da", sagte Kalayci. Derzeit werden in Berliner Krankenhäusern mehrere Patienten aus Frankreich versorgt, die aus Kliniken von dort eingeflogen wurden.



Sendung: rbb24, 30.03.2020, 9 Uhr