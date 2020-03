In Berlin ist die Zahl der registrierten Infektionen mit dem neuen Coronavirus leicht gestiegen. Den siebten und achten Fall bestätigte die Gesundheitsverwaltung am späten Mittwochnachmittag in einer schriftlichen Mitteilung.

Damit hängen nun drei Fälle mit dem ersten Coronavirus-Fall beruflich zusammen. Wie ein Arbeitskollege des 22-Jährigen im Gespräch mit rbb|24 schilderte, soll der Mann zwei Wochen lang hustend im Büro gesessen haben. Er wird mittlerweile isoliert und im Charité Campus Virchow Klinikum behandelt.

Bis Dienstagabend waren zuletzt sechs Fälle von der Berliner Gesundheitsbehörde bestätigt worden. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sagte dazu am Dienstag: "Wir sind in einer Anfangsphase der Pandemie." Von den bislang bekannten mit dem Coronavirus infizierten Personen werden nun vier isoliert in Kliniken behandelt, ebenfalls vier Personen sind derzeit zuhause isoliert, wie die Gesundheitsverwaltung am Mittwochabend mitteilte.