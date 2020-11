Jens Berlin Montag, 09.11.2020 | 18:40 Uhr

Grippeschutzimpfungen verhindern laut WHO im Schnitt nur 60% der Infektionen. Im schlimmen Grippejahr 2017/18 lag die Wirksamkeit sogar nur bei 15%, da hat der Impfstoff meines Wissen nicht richtig zum Virus gepasst. Von daher wären 90% Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffes ein super Ergebnis.



So in die erste Reihe der zu Impfenden würde ich mich allerdings auch nur ungern stellen. Bin allerdings auch kein Arzt oder ähnliches. Wäre ich hohen Infektionsrisiken ausgesetzt, wäre ich sicher eher dazu bereit.



Auch reinliche Menschen stecken sich übrigens an, wenn ihnen das Virus direkt in das Gesicht gehustet wird.