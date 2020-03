Viele Hochschulen in Brandenburg starten wegen der Corona-Krise ohne echte Vorlesungen und Seminare ins neue Sommersemester. Stattdessen setzen sie verstärkt auf digitale Wissensvermittlung, wie eine am Samstag veröffentlichte Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Die Studenten würden mit entsprechenden Online-Angeboten der Dozenten und Professoren versorgt, sagte Johanna Köhle, Sprecherin der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE). Dort begann das Sommersemester bereits am 16. März.

Die Umstellung abedeute für viele Hochschullehrer aber auch Studenten eine Herausforderung. "Der Lernstoff muss selbstständig vertieft und erarbeitet werden", sagte die Sprecherin. Hinzu komme, dass einige Studiengänge sehr von der Präsenz der Dozenten und der Studenten lebten und einen starken interaktiven Anteil hätten.

Planmäßig beginnt die Vorlesungszeit an der Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder) am 14. April. "Zunächst als Online-Lehre", wie Sprecherin Frauke Adesiyan berichtete. Ob der auf den 20. April verschobene Beginn der Präsenzlehre eingehalten werden könne, sei noch nicht entschieden.