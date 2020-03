Weil vieles nicht mehr geöffnet oder zu haben ist, weil die Politik täglich Einschränkungen verschärft, müssen viele in der Corona-Krise automatisch an das Leben in der DDR denken. Doch was taugt dieser Vergleich? Von Stefan Ruwoldt

Kollegin Sabine Rennefanz von der "Berliner Zeitung" hatte offenbar ganz genau das gleiche Erlebnis. Bei ihr war es eine Nachbarin. Diese Nachbarin erzählte, sie sei an den Osten erinnert, weil man gerade halblegal vorgehen muss, um knapp gewordene Artikel zu kriegen. Aber Rennefanz hält sich nicht auf mit dem DDR-Vergleich. Sie erinnert an die Wende und an die damals sehr schnell vergessenen Alten, an die Leute, die ihren Job verloren hatten und nicht mehr wussten, wo das Geld herkommen sollte.

Zu diesen Wende-Erinnerungen können viele Ostler so einiges beitragen. Etwa, dass es damals, 1990, so wie jetzt ein kühler, sonniger Frühling war, durch den man zu den Ämtern schlich, in der Hoffnung auf einen neuen Job oder wenigstens auf Arbeitslosengeld. Oder, dass sich die Familien mehr oder weniger freiwillig nicht mehr so oft sahen, weil die einen nicht mehr wussten, wo ihnen vor lauter neuer Arbeit der Kopf stand - und weil die anderen arbeitslos wurden und nicht mehr aus dem Haus gingen.