Interview | Chefhygieniker Thomas Talaska - "Großteil der Zeit für Coronatest geht in Logistikkette verloren"

02.03.20 | 20:14 Uhr

In Brandenburg bieten seit Montag zwei Labore den Test auf das Coronavirus an. Neben Cottbus auch in Frankfurt (Oder). Für Ärzte und Krankenhäuser der Region ist das eine große Entlastung. Bisher mussten alle Proben in die Berliner Charité gefahren werden.

rbb24: Herr Talaska, Sie sind nicht nur Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, sondern auch Leiter der Krankenhaushygiene und neuerdings auch Leiter der Corona-Arbeitsgruppe der GLG, dem größten Gesundheitsdienstleister im Nordosten Brandenburgs. Wo lassen Sie bislang Ihre Proben testen?



Dr. Thomas Talaska: Aktuell lassen wir unsere Proben im nationalen Konsiliarzentrum der Berliner Charité in der Virologie testen. Das sind die ersten, die so einen Test entwickelt haben und damit auch die Ersten, die großflächig testen konnten.



Wir haben die Logistik schon durchgespielt, auch, weil wir ein Feeling dafür haben wollten, wie der ganze Werdegang ist, bis die Probe im Labor in Berlin ankommt. Das waren aber Patienten, wo der Verdacht nicht hochgradig war und die Ergebnisse, die wir bisher hatten, waren alle negativ.

Jedes Röhrchen muss also nach Berlin gefahren werden?

Ja, das bedarf schon einer besonderen Logistik. Das muss ein Sicherheitstransport sein, bei der selbst die Verpackung einer bestimmten Norm entsprechen muss. Das bedeutet schon einen relativ großen Aufwand.

Nun sollen auch Brandenburger Labore den Test durchführen können, wie ist der Stand der Dinge und was bedeutet das für Ihr Haus?

Die Charité ist bzw. war mit eines der weltweit ersten Labore, das so eine Diagnostik mit aufgebaut hat. Das Problem ist natürlich, dass das Verfahren erst standardisiert werden muss, erst dann können andere Labore das auch übernehmen. Mein Stand ist, dass das im Labor in Cottbus (am Carl-Thiem Klinikum, A.d.Red.) aufgebaut wurde und vielleicht schon in Betrieb ist und dass uns das Labor in Frankfurt (Oder) auch benachrichtigt hat, dass sie eine Corona-Virus-Testung mittels PCR (Nachweis für das Coronavirus 2019-nCoV, d. Red.) durchführen werden.



Das würde für uns den Aufwand natürlich verringern und es würde natürlich auch das Labor in der Charité entlasten, weil die dann schon fast ans Ende ihrer Kapazität kommen, wenn das jetzt mehr wird.

Warum dauert es so lang, bis ein Testergebnis vorliegt, der Test selbst soll ja nur vier Stunden dauern?

Ein Großteil der Zeit geht eigentlich nicht bei der Testung verloren, sondern in der gesamten Logistikkette: Das Material muss abgenommen und verpackt werden, es muss mittels Kurierdienst nach Berlin gefahren werden, da sind die ersten Stunden schon weg. Dann muss das Material im Labor aufbereitet werden; und das mit den vier Stunden ist denke ich mal einfach nur reine Zeit für den Testablauf. Und dann muss natürlich das Ergebnis auch noch ausgewertet werden und zurückgemeldet werden. Das dauert einfach insgesamt länger als der Test eigentlich dauert.

Warum wurden dann andere Labore in Brandenburg nicht eher befähigt, diese Test durchzuführen?

Also der PCR-Nachweis ist ein sehr empfindliches, aber auch anfälliges Verfahren. Deshalb muss man für den Testablauf entsprechende Verfahrensanweisungen entwickeln und auch gucken, dass der Test das Ergebnis liefert, was er eigentlich liefern soll. Das ist natürlich relativ aufwändig, so dass so ein Test nicht von einem Tag auf den anderen in den normalen Laborbetrieb integriert werden kann. Deshalb ist es so, dass im Moment noch das nationale Konsiliarzentrum die meisten Proben abfängt und jetzt Stück für Stück andere Labore in Deutschland die Diagnostik aufbauen und schon bald oder jetzt sogar schon in der Lage sind, dass sie tatsächlich testen können.



Aber die ministerielle Aussage, dass die meisten Labore in Deutschland jetzt schon ganz normal auf Corona testen können, die halte ich für falsch. Das ist einfach übertrieben.

Warum können Sie die Tests nicht in einem Ihrer Häuser machen?

Wir haben in den Häusern der GLG kleinere Präsenzlabore, die akut Parameter diagnostizieren oder Diagnostik machen, die relativ wenig aufwändig sind. Wir haben aber kein Facharztlabor, wie es beispielsweise das Labor in Frankfurt (Oder) ist. Es ist einfach nicht möglich, solche komplizierten Tests in jedes beliebige Labor zu integrieren. Deshalb greifen wir auf das Labor in Frankfurt (Oder) zurück, das ist unser Partner zum Einsenden von Proben, dort lassen wir auch sonstige kompliziertere Diagnostik durchführen, die wir hier vor Ort gar nicht vorhalten können.

Was bräuchte es, um entsprechende Laborkapzitäten in Ihrem Haus aufzubauen: Fachärzte oder Maschinen?

Der logistische und fachliche Aufwand für Polymerase-Kettenrekation, und das ist der Coronavirus-Nachweis, ist ganz enorm, auch der technische Aufwand. Das kann und darf nicht jedes Präsenzlabor in einem Krankenhaus selbstständig durchführen.



Es ist nicht so, dass wir uns nicht ein Gerät kaufen könnten und dann dürften wir es machen, sondern das gesamte Drumherum wie Qualitätsicherung usw. das muss abgesichert sein, sonst kann es passieren, dass wir negative Ergebnisse kriegen, die einfach mal falsch negativ sind und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen eine stabile sichere Diganostik in einem Routinelabor laufen haben, mit dem wir zusammen arbeiten. Sicherlich können auch Universitätslabore so etwas aufbauen und sicher auch größere Privatlabore, aber kleinere Krankenhaus-Präsenzlabore können das noch nicht leisten. Ich sage bewusst "noch nicht", weil natürlich die Entwicklung weitergeht und möglicherweise, wenn die Coronavirus-Epidemie sich ausweitet, auch Point-of-Care-Diagnostik (eine patientennahe Labordiagnostik im Krankenhaus vor Ort, Anm. d. Red.) möglich wird.



Dass wir seit der Entdeckung des Virus im Januar bis jetzt schon eine Nachweismethode haben, ist schon eine enorm kurze Zeit. Dazu noch weitere Verfahren, Pocket-Tests, zu entwickeln, dafür braucht es einen Riesenzeitaufwand und an dem Punkt sind wir einfach noch nicht. Es kann sein, dass wir in einem Jahr sagen, die Tests sind so einfach geworden, dass wir die auch vor Ort machen können, aber im Moment ist es einfach nicht so. Das Gespräch mit Dr. Thomas Talaska führte Sabine Tzitschke für Antenne Brandenburg.

