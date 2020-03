Nach ersten Covid-19-Patienten aus Italien sollen nun auch sechs Schwerkranke aus Frankreich an der Berliner Charité behandelt werden. Indes steigt die Zahl der Erkrankten in Berlin und Brandenburg weiter, Potsdam meldete am Samstag einen dritten Todesfall.

Berlin nimmt sechs schwer kranke Corona-Patienten aus Frankreich auf. Sie sollen im Laufe des Tages in die Charité kommen, teilte eine Sprecherin des Senats am Samstag mit. Die Infizierten werden den Angaben zufolge per Flugzeug von der Uniklinik Straßburg nach Berlin gebracht, um im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt zu werden.

Auch aus Italien werde aktuell ein Transport vorbereitet, hieß es weiter. Die Charité hatte angeboten, in ausgewählten Einzelfällen zu helfen und schwer erkrankte Corona-Patienten aus anderen Ländern aufzunehmen können. Müller sagte dazu: "Solidarität hört nicht an der Stadtgrenze auf. Wir haben die Kapazitäten und können und wollen in Einzelfällen auch helfen und Unterstützung anbieten." In dieser akuten Krisensituation sei das selbstverständlich.

Insgesamt sind aktuell 108 Potsdamerinnen und Potsdamer mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 28.03.2020, 12 Uhr). Am Freitag waren es 87 Infizierte. Auch die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Infizierten steigt demnach weiter: 27 Menschen werden aktuell auf Isolierstationen und Intensivstationen im Klinikum Ernst von Bergmann und im St. Josefs Krankenhaus behandelt, am Freitag waren es 24.

In der Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam gibt es indes einen dritten Corona-Toten. Der 78 Jahre alte und vorerkrankte Mann sei in der Nacht zum Samstag verstorben, teilte die Stadtverwaltung mit.

In Brandenburg sind bislang insgesamt vier Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Den ersten Toten hatte der Landkreis Oberhavel am Freitag der vergangenen Woche gemeldet: Dort starb ein 81 Jahre alter Mann. Zwei weitere Todesfälle folgten in Potsdam, wo am Donnerstag ein 88 Jahre alter Mann und am Freitag ein 80-Jähriger starben. Die Zahl der Infizierten beträgt aktuell 721, ein Plus von 89 gegenüber dem Vortag.

In Berlin sind 2.160 Infizierte registriert, etwa 200 mehr als am Freitag. Acht Menschen starben an dem neuartigen Virus.

Deutschlandweit wurde die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen am Samstag vom Robert-Koch-Institut mit rund 48.580 angegeben, fast 6.300 mehr als am Freitag. Außerdem sind 55 weitere Patienten an der Corona-Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, die Zahl der Todesopfer erhöht sich dadurch auf 325.