Die mit dem Coronavirus infizierte Brandenburgerin, die am Samstag bei Müllrose (Oder-Spree) in einen Verkehrsunfall verwickelt war, muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Die Frau habe ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz begangen, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Montag dem rbb. Ein entsprechendes Bußgeld könnte sich auf bis zu 25.000 Euro belaufen. Außerdem könnte der Autofahrerin eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten bis zu fünf Jahren drohen.



Die infizierte Frau hatte widerrechtlich am Samstagnachmittag die amtlich verordnete häusliche Quarantäne verlassen und wurde dann in den Unfall verwickelt. Verursacht hatte den Zusammenstoß zweier Autos ein anderer Verkehrsteilnehmer. Er war in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen der Frau kollidiert. Es gab keine Verletzten. Die Unfallaufnahme durch die Beamten musste in Vollschutzkleidung erfolgen, nachdem sich die Frau offenbart hatte.