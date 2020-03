Kein Picknick, kein Grillen, kein Sonnenbaden auf der mitgebrachten Decke: Die Berliner Polizei wird am Wochenende verstärkt in Parks kontrollieren, ob das Corona-Kontaktverbot eingehalten wird. Berliner dürfen das Frühlingswetter nur in Bewegung genießen.

Am Freitag erwärmte die Frühlingssonne Berlin auf 17 Grad, auch am Samstag erwarten die Berliner milde Temperaturen ohne jeden Regentropfen. Während der Corona-Krise bleibt das ein Problem: Das Kontakverbot soll entscheidend dazu beitragen, dass sich das Virus nicht so rasend schnell verbreitet. Der Senat und die Polizei haben die Bewohner der Stadt davor gewarnt, sich in die Sonne zu legen: Länger an einem Ort im Freien zu verharren, ist verboten.

Die Polizei wolle wegen der Ansteckungsgefahr gut gefüllte Parks verhindern und weise daher daraufhin, dass zwar Bewegung und Sport draußen erlaubt sei, ebenso ein kurzes Ausruhen und Verweilen an einer Stelle. Aber das Niederlassen auf Decken, das Sonnen und längeres Sitzen an einer Stelle sei draußen verboten, sagte Slowik. Picknicken, Grillen, auf der Wiese liegen - komplett untersagt. Die Polizei kann all das als Ordnungswidrigkeit mit entsprechendem Bußgeld ahnden.

Die Parks bleiben auch am Wochenende geöffnet, aber die Beamten werden verstärkt unterwegs sein, um zu kontrollieren. Am besten, sagte die Polizeipräsidentin Barbara Slowik, man bleibe einfach zuhause. "Das ist sicher außerordentlich bedauerlich bei diesem wunderbaren Wetter, aber es entspricht so der "Eindämmungsverordnung" [berlin.de] .

Aber was heißt eigentlich kurz? "War ich in Bewegung und stoppe beispielsweise nach dem Joggen an einer Bank, um zu verschnaufen: Kein Problem. Die Kollegen sehen ja, ob sich da jemand in verschwitzten Sportklamotten ausruht. Aber ein Bier auf einer Bank zu trinken, wäre wiederum nicht in Ordnung", sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage von rbb|24. Die Beamten hätten einen Ermessensspielraum, man könne das nicht in jedem Fall "in Minuten messen".

Das sagt auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). Die Polizei werde mit Augenmaß unterwegs sein, man wolle "Maß und Mitte" halten. "Gegen hartnäckige Verweigerer der Rechtsverordnung werden wir aber auch mit Konsequenz vorgehen", erklärte Geisel in einem Video-Statement. "Bitte bedenken Sie, dass viele kleine Zweiergruppen auch eine große Menschenmenge ergeben und dass daraus wieder die entsprechenden Ansteckungsrisiken resultieren." Am wichtigsten sei es, immer den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einzuhalten, betonte am Freitag auch noch einmal die Senatsverwaltung für Umwelt [berlin.de].