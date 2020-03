Das neuartige Coronavirus vom Typ Sars-CoV-2 betrifft inzwischen alle Bereiche des öffentlichen Lebens, und damit auch die Kultur: Immer mehr große Veranstaltungen werden abgesagt, um eine Ansteckungsgefahr zu verringern. Die Leipziger Buchmesse fällt genauso aus wie ihre Pendants in Bologna, Paris und London. In Berlin trifft es bisher die Kleinen: Der berühmte KitKat-Club, der aktuell sowieso um seine Zukunft bangt, musste ebenso eine Veranstaltung absagen wie das Kunsthaus Dahlem.

Hautenger Kontakt und viele Menschen auf engem Raum gehören zum Feiern in den Berliner Clubs dazu, in Zeiten des Coronavirus' sind sie nun Risikofaktoren. Die Absage im KitKat gehe aber darauf zurück, dass DJs aus bereits stark betroffenen Gebieten Italiens erwartet wurden, sagte Lutz Leichsenring von der Berliner Clubcommission. Das Netzwerk habe seine Mitglieder mit einschlägigen Empfehlungen versorgt. In Italien sind inzwischen bereits mehr als 100 Menschen an den Folgen des Sars-CoV-2-Virus gestorben, alle Schulen und Unis sind geschlossen [tagesschau.de].