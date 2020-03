Ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit erklärte am Dienstag auf rbb-Nachfrage, dass die bis zu 1.000 Betten an der Messe entstehen sollen - nicht im Estrel Hotel.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat angekündigt, dass in Berlin bis zu 1.000 Behandlungsplätze eingerichtet werden sollen, in denen Patienten mit milden Krankheitsverläufen betreut werden können. Am Montag war bekannt geworden, dass in der Halle 26 auf dem Messegelände derzeit 500 Plätze für Corona-Patienten eingerichtet werden . Wo weitere Behandlungsplätze aufgebaut werden, ist noch unklar.

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) bestätigte am Dienstag lediglich, dass mehrere Erweiterungszenarien geprüft würden. Das Geld für das Behandlungszentrum werde über den Nachtragshaushalt bereitgestellt.



Wolfgang Albers, der Vorsitzende es Gesundheitsausschusses und selber Mediziner, hält dagegen die Intensivkapazitäten der Berliner Krankenhäuser für ausreichend. Reserven seien zwar sinnvoll, so der Linken-Politiker, aber dafür brauche man auch ausreichend geschultes Personal gebraucht - vor allem wenn Beatmungsgeräte eingesetzt würden. Ein weiterer Standort für ein solches Behandlungszentrum sei dagegen nicht sinnvoll, so Albers.



Eröffnet werden soll das Behandlungszentrum in der Messe im April oder Mai. Die CDU hat bereits einen verbindlichen Zeitplan gefordert. Zudem seien deutlich weniger als die angekündigten bis zu 1.000 Betten inakzeptabel, so die Kritik.