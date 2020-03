Bild: dpa/Fabian Sommer

Corona-Verordnung in Berlin - Polizei registriert am Sonntag deutlich weniger Verstöße

30.03.20 | 12:02

Das nasskalte Wetter hat am Sonntag offenbar nur sehr wenige Menschen in Berlin nach draußen gelockt: Die Berliner Polizei registrierte in der Stadt nur wenige Verstöße gegen die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus. Rund 350 Polizeikräfte waren am Sonntag zwischen 6 und 18 Uhr unterwegs und überprüften zwei Objekte sowie 94 Personen im Freien. Insgesamt wurden dabei neun Straf- und 21 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Verordnung eingeleitet, wie die Polizei am Montag mitteilte. “Es war deutlich ruhiger als noch am Samstag“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von rbb|24.

Auch von Sonntagabend bis Montagfrüh überprüften 350 Kräfte die Einhaltung der Verordnung. Dabei wurden vier Objekte und 98 Personen im Freien überprüft. Dabei gab es acht Straf- und 31 Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Viel Arbeit am Samstag

Am Samstag registrierten die Polizeikräfte in Berlin wesentlich mehr Verstöße. Bei frühlingshaften Temperaturen strömten viele Menschen in die Berliner Parks und Grünflächen. Die Wiese auf dem Boxhagener Platz musste wegen Überfüllung geräumt und gesperrt werden. In Kreuzberg und in Mitte wurden Kundgebungen mit zahlreichen Teilnehmern aufgelöst.



Insgesamt leiteten die Einsatzkräfte am Samstag 41 Straf- und 108 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Verordnung zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus ein.

Geisel zieht positive Bilanz