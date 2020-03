Sachsen-Anhaltinischer Ort kurz vor Jüterbog in Quarantäne

In Sachsen-Anhalt haben die Behörden Teile der Stadt Jessen wegen des Coronavirus abgeriegelt. Die Stadt liegt nur rund 25 Kilometer südlich vom brandenburgischen Jüterbog (Teltow-Fläming) entfernt.

Wie der Landkreis Wittenberg am späten Mittwochabend bekannt gab, darf niemand mehr die Ortsteile Jessen und Schweinitz verlassen. Betroffen sind rund 8.000 Einwohner. Grund ist ein erheblicher Anstieg der Corona-Fälle. Allein in einem Pflegeheim haben sich demnach in kurzer Zeit mindestens elf Bewohner und fünf Mitarbeiter infiziert.

In den beiden Stadtteilen in Jessen gebe es insgesamt 41 Corona-Infizierte. Eine Feierrunde in einem Autohaus sei der Auslöser der Häufung. Seit diesem Donnerstagmorgen, 7.00 Uhr, kontrollieren Feuerwehrleute und Polizisten die Zufahrtsstraßen, wie der Sprecher des Landkreises Wittenberg bestätigte. Die Quarantäne ist bis zum 10. April angekündigt.