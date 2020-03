Für die meisten jungen Menschen und Menschen im mittleren Alter ist das Coronavirus aller Wahrscheinlichkeit nach nicht lebensgefährdend, wenn sie grundsätzlich gesund sind. Das ist der aktuelle Stand der Forschung. Für Infizierte sei vor allem entscheidend, wie der Körper mit dem Virus fertig werde, sagt Torsten Bauer, Chefarzt für Pneumologie am Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf, im rbb.

Bestätigter Fall in Berlin

Kaum schwere Verläufe gibt es bislang bei Kindern und Jugendlichen, die auch nur in sehr geringem Maß infiziert worden sind. Anhand dieser Infektionszahlen gehen Experten derzeit sogar davon aus, dass Kinder weniger gefährdet sind als Erwachsene. "Derzeit sieht es so aus, als wäre eine Covid-19-Erkrankung für Kinder nicht schlimmer und vielleicht sogar weniger schlimm als eine Influenza", sagte der Infektiologe Johannes Hübner dem "Tagesspiegel" .

Mit Vorerkrankungen sind vor allem solche Erkrankungen gemeint, die die Immunabwehr schwächen, wie chronische Lungen- oder Nierenkrankheiten. Gefährlich werden könne das Virus auch für Menschen mit transplantierten Organen oder auch Menschen, die an einem Tumor leiden, sagte der Leiter der Infektiologie des Gesundheitsamtes Frankfurt am Main, Antoni Walczok, dem Hessischen Rundfunk.

Seit vergangener Woche gibt es für den Caritasverband, der in Berlin und Brandenburg zwölf Seniorenheime, 15 Seniorenwohnhäuser und mehrere ambulante Pflegedienste betreibt, einen aktuellen Pandemieplan. Wie Sprecherin Claudia Apppelt am Montag auf Nachfrage von rbb|24 mitteilte, beinhalte dieser Plan verschiedene Szenarien und Maßnahmen – vom Verdachtsfall bis hin zu infizierten Personen.

So sind Berlin und Brandenburg auf Covid-19 vorbereitet

Wichtig sei jetzt, dass sich sowohl Bewohner als auch Besucher von Einrichtungen für Senioren an Hygieneregeln hielten und sich nicht von Hysterie leiten ließen. Auch wer einen Schnupfen habe, könne, so Appelt weiter, vorerst durchaus weiter seine Angehörigen besuchen, sofern er oder sie nicht im Risikogebiet war oder Kontakt zu infizierten Personen hatte. Falls eine Pandemie eintrete, müsse man die Situation neu einschätzen. Isolierzimmer beispielsweise seien in den Einrichtungen aber ohnehin vorhanden.

Aber bis dahin gelte, dass die gemeinschaftlichen Aktivitäten in der Einrichtung weiterlaufen. "Es ist ja für die Bewohner wichtig, dass normaler Alltag stattfindet. Und soziale Kontakte gehören dazu", so Appelt weiter.