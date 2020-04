Das Amtsgericht Tiergarten in Berlin soll ab Montag zu einem Regelbetrieb zurückkehren. Das teilte das Gericht am Freitag mit. Der am 18. März beschlossene Notbetrieb dürfte somit wie ursprünglich geplant mit dem Sonntag ablaufen. Darauf hätten sich der Krisenstab und das Präsidium des Amtsgerichts Tiergarten in dieser Woche verständigt, heißt es.