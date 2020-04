Tragen von Stoffmasken bleibt in Berlin freiwillig

Das Tragen von Stoffmasken über Mund und Nase bleibt in Berlin freiwillig. Zum Abschluss des Gesundheitsauschusses am Montag lehnten die Mitglieder mehrheitlich einen Antrag der AfD auf eine Pflicht zum Maskentragen etwa in Supermärkten ab.