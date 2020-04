In der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt.



Wie die Feuerwehr twitterte, brach das Feuer in einem Patientenzimmer im dritten Obergeschoss des vierstöckigen Gebäudes aus. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr seien alle Patienten in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Verletzt wurde niemand.



Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort, der Brand konnte nach einer Stunde gelöscht werden.