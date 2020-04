B. N. Berlin Montag, 27.04.2020 | 08:26 Uhr

"Das medizinische Personal muss wirklich lernen, eine Maske so auf- und abzusetzen, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird." Na dann sollte man im Vivantes Neukölln noch mal Schulungen durchführen! Der Mitarbeiter, der sich gestern in seiner Pause (?) mal schnell einen Shake bei McDonalds holte, hat mit seiner Maske danach alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann! Da ist es auch nicht verwunderlich, dass der Virus sich bevorzugt in Krankenhäusern ausbreitet!