Warum Kinderschutz in Corona-Zeiten so schwer ist

"Kind in Not? Familie in der Krise?", fragen digitale Plakate seit vergangener Woche zehntausende Wartende an Berliner S- und U-Bahnhöfen. Mit der Info-Kampagne für die "Hotline Kinderschutz" will die Senatsbildungsverwaltung dazu beitragen, das mutmaßlich wachsende Dunkelfeld häuslicher Gewalt auszuleuchten.

Doch glaubt man nur den offiziellen Statistiken, wirkt es so, als wären diese Warnungen übertrieben gewesen. Die Berliner Polizei rückte in den vergangenen vier Wochen zwar rund ein Drittel häufiger als im Vorjahreszeitraum aus, um Notrufen wegen häuslicher Gewalt nachzugehen. Doch die tatsächlichen eingeleiteten Ermittlungsverfahren stiegen nur um moderate zehn Prozent - und zwar sowohl im Februar als auch im März.

Doch auch der Krisenstab der Polizei weiß, dass die Statistiken nicht die ganze Wahrheit sagen. "Eine tatsächliche Aussage zu einem Anstieg von Fällen 'Häuslicher Gewalt' ist derzeit nicht möglich, da diverse Kontrollinstanzen derzeit nicht aktiv an/mit Familien arbeiten können (Schulen, Kindergärten, Kinder-/Jugendeinrichtungen etc.)" heißt es in einem internen Lagebericht des Senats zu häuslicher Gewalt.

Mit allen seinen Sorgenkindern konnte Eichler schließlich sprechen, keines berichtete davon, dass es ihm zu Hause nicht gut gehe. Das erleichterte ihn zunächst. "Aber natürlich kann ich per Telefon nicht so eine Verbindung mit den Kindern herstellen, wie es sonst möglich ist," sagt Eichler.

Anruf bei Nick Eichler. "Ich dachte, endlich ruft mal ein Kind an", sagt er und lacht. Der Jugendsozialarbeiter ist solch eine "Kontrollinstanz", die hauptberuflich über das Kindeswohl wachen. Eichler betreut seit einem Jahr an der Allegro-Grundschule im Stadtteil Tiergarten rund 200 Kinder. Solche Jugendsozialarbeiter gibt es laut Bildungsverwaltung inzwischen an jeder dritten öffentlichen Schule Berlins. Jeden Tag bieten Eichler und seine Kollegin nun telefonische Sprechzeiten an, damit die Kinder mit ihnen über ihre Anliegen und Sorgen sprechen können.

Eichler versuchte deshalb auch, über die sozialen Medien mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Doch das ist mit Grundschülern wesentlich schwieriger als mit älteren Kindern. Über eine Instagram-Gruppe erreichte er nur 10 "seiner" 200 Kinder, von den anderen hat er bislang keine Handynummer. Bald will er einen Blog in die digitale Lernplattform der Schule integrieren, über die die Kinder ihre Hausaufgaben bekommen. Sein Ziel: möglichst mit allen Kindern in Kontakt kommen.



Denn je länger der Shutdown dauert, desto mehr macht sich Eichler Gedanken darüber, wie es in all den Familien zu Hause läuft, die er bislang nicht auf dem Radar hatte. Gibt es Väter oder Mütter, die unter dem Stress der Corona-Krise die Nerven verlieren? "Wenn wir wirklich wissen wollen, wo was brennt, müssen wir eigentlich alle Kinder besuchen", sagt er.

Jetzt, wo der Shutdown noch einmal verlängert wurde, will Eichler deshalb endlich wieder in persönlichen Kontakt kommen. Seine Idee: "Ich würde gerne bei den Familien klingeln und mit den Kindern alleine zusammen einen Spaziergang machen - natürlich mit dem Sicherheitsabstand von 1,5 Metern." Ob das machbar ist, muss er allerdings noch mit der Schulleitung besprechen. In jedem Fall hofft Eichler, dass die Grundschule möglichst bald wieder öffnen kann. "Ich freue mich, wenn ich am 4. Mai alle Kinder hier wieder wohlbehalten begrüßen kann."