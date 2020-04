Mitten im Corona-Ausnahmezustand beginnen in Berlin die Osterferien. Nun fragen sich Schulen: Wie weiter mit dem Home-Schooling? Sollen Schüler den versäumten Stoff in ihrer Freizeit nachholen? Die Gewerkschaft GEW mahnt, nicht nur auf den Zeitplan zu schauen. Von Kirsten Buchmann

Manche Schüler würden ihre Lehrkräfte nach zusätzlichen Aufgaben für die Ferien fragen, sagt Bildungssenatorin Sandra Scheeres. Die SPD-Politikerin bittet die Lehrer daher, ihre Schüler auch in dieser Zeit zu begleiten. "Gerade Schüler, bei denen sie das Gefühl haben, dass sie zusätzliche Unterstützung brauchen. Wir haben ja auch einige, die vor den Schulabschluss- und Abiturprüfungen stehen." Es sei wichtig, dass diese Schüler "dranbleiben", so Scheeres.

E-Mails an die Lehrer schreiben, Skype-Konferenzen mit der Klasse, Internet-Recherchen am Schreibtisch zu Hause: Knapp drei Wochen Erfahrung mit Home-Schooling haben Berliner Schüler inzwischen hinter sich. Die Bildungsverwaltung hat die Schulen gebeten, auch Home-Schooling-Angebote für die Osterferien zu unterbreiten.

Bildungsverwaltung will Home-Schooling in den Osterferien

Der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin (GEW) geht es in dieser Situation aber zunächst nicht darum, dass nun alle Kinder auch in der Ferienzeit unterrichtet werden. Der Stoff, der aufgrund der Corona-Krise versäumt worden sei, könne jetzt über die Osterferien nicht hereingeholt werden, nur um den Zeitplan einzuhalten. Der Vorsitzende der GEW Berlin, Tom Erdmann, deutet die Bitte der Senatorin auch so: "Es geht wirklich um die Kinder, die eine besondere Herausforderung haben."



Unterstützen, helfen und Rat geben will beispielsweise auch die Friedensburg-Schule in den Osterferien. Rektor Sven Zimmerschied, der auch Vorstandsmitglied der Berliner Schulleiter der Integrierten Gesamtschulen (ISS) ist, will seinen Leistungskurs-Schülern Aufgaben geben, damit sie in Übung bleiben. Er werde ihnen in dieser Zeit keinen neuen Unterrichtsstoff abverlangen. "Ich werde das in den Osterferien auch nicht benoten", sagt Zimmerschied.