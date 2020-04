An den Osterfeiertagen haben sich die Menschen in Berlin laut einer ersten vorsichtigen Einschätzung der Polizei überwiegend an die Corona-Regeln gehalten. Trotz des guten Wetters seien die verordneten Einschränkungen von den Bürgern gut angenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag. Natürlich habe es auch nicht so einsichtige Menschen gegeben. Doch ihre Zahl habe sich im Rahmen gehalten. Die Polizei arbeite derzeit noch an der täglichen Bilanz mit aktuellen Zahlen zu den Verstößen.

An Ostern gab es dieses Jahr viel Sonnenschein: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte in Berlin am Ostersonntag Temperaturen von bis zu 24 Grad. Die Polizei hatte daher zuvor befürchtet, dass es viele Menschen nach draußen ziehen könnte. Über die Feiertage kontrollierte sie die Einhaltung der Abstandsregeln mit mehr Einsatzkräften als üblich - auf den Straßen, in Parks, Wäldern, auf dem Wasser und an den Seen.